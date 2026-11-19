“Hoàng hậu tái hôn” nhanh chóng trở thành hiện tượng ngay khi ra mắt. Tuy nhiên, kèm theo thành tích nổi bật, phim cũng vướng nhiều tranh luận, chế giễu.

“Ta thách đấu ngươi vì đã xúc phạm danh dự người phụ nữ của ta”, câu thoại tưởng chừng chỉ xuất hiện trong những tiểu thuyết giả tưởng nay được tái hiện trên màn ảnh qua một cảnh đối đầu kịch tính. Ở phân đoạn khác, một hoàng tử từ vương quốc lân cận biến thành chim, nép mình trong vòng tay hoàng hậu rồi trở lại hình dạng con người.

Những tình tiết xa rời thực tế như vậy tạo nên thế giới riêng của Hoàng hậu tái hôn. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi phát hành ngày 3/11. Theo số liệu được công bố, phim trở thành tác phẩm gốc của Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên Disney+ toàn cầu trong 3 ngày đầu ra mắt.

Phim Hàn gây bàn tán nhất hiện nay

Phim cũng dẫn đầu trong số các tác phẩm Hàn Quốc phát hành tại hơn 50 thị trường, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Mexico và Canada. Trong tuần đầu tháng 11, tác phẩm đứng đầu bảng xếp hạng độ phổ biến phim truyền hình và phim trực tuyến do Fundex thuộc Good Data Corporation tổng hợp.

Hoàng hậu tái hôn kể về Navier (Shin Min Ah), nữ hoàng hoàn hảo của Đế chế phương Đông hư cấu. Cuộc sống của cô đảo lộn khi Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) tuyên bố muốn ly hôn để kết hôn với Rashta (Lee Se Young). Trong khi đó, Rashta là một nô lệ bỏ trốn. Thay vì chấp nhận bị phế truất, Navier đề nghị được tái hôn với Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của Vương quốc phương Tây.

Hoàng hậu tái hôn quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng nhưng nội dung bị chê. Ảnh: Disney +.

Đặt trong bối cảnh cung đình tưởng tượng, bộ phim kết hợp những yếu tố quen thuộc của dòng phim tình cảm Hàn Quốc với thế giới giả tưởng mang màu sắc phương Tây. Sự góp mặt của 4 diễn viên chính cũng tạo nên phiên bản chuyển thể khác biệt so với nguyên tác.

Trước khi lên sóng, dự án từng vấp phải không ít hoài nghi vì cốt truyện và ý tưởng khác lạ. Một số khán giả lo ngại tác phẩm có thể trở nên trẻ con khi chuyển thể thành phim người đóng. Trong tuần đầu phát sóng, phụ kiện của dàn diễn viên cũng trở thành chủ đề tranh luận. Có ý kiến cho rằng một số món đồ trông rẻ tiền, thậm chí chiếc vòng cổ Lee Se Young đeo chỉ có giá khoảng 2.000 won ( 1,4 USD ) trên các trang thương mại điện tử, Money Today đưa tin.

Bên cạnh đó, nội dung phim cũng bị chê nhạt nhẽo, kém hấp dẫn. Việc sử dụng diễn viên Hàn Quốc trong câu chuyện mang bối cảnh cung đình giả tưởng cũng khiến một bộ phận người xem cảm thấy thiếu phù hợp, tờ The Korea Times nhận định.

Dù vậy, bộ phim vẫn lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Các câu thoại, biểu cảm và tình huống kịch tính được khán giả cắt thành video ngắn, biến tấu thành meme. Nhiều người sáng tạo phiên bản nhái của riêng họ. Việc đó khiến những phân đoạn trong phim tiếp tục được chia sẻ rộng rãi.

Thành công đi kèm tranh cãi

Tuy nhiên, độ phủ sóng trên mạng không đồng nghĩa tác phẩm hoàn toàn được đón nhận. Những meme có thể giúp bộ phim tiếp cận khán giả mới, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ biến toàn bộ câu chuyện thành trò cười, theo tờ The Korea Times. Khi các đoạn phim được tách khỏi bối cảnh phim, cảm xúc nhân vật và dụng ý của cảnh quay dễ bị lu mờ, chỉ còn lại những chi tiết bị xem là hài hước. Diễn xuất của dàn diễn viên và cách dàn dựng cũng có thể trở thành đối tượng chế giễu.

Nói cách khác, thu hút sự chú ý và thuyết phục khán giả bằng chất lượng nghệ thuật là 2 khía cạnh khác nhau. Một tác phẩm có thể được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội nhưng chưa chắc đã truyền tải thành công câu chuyện và cảm xúc mà ê-kíp muốn gửi gắm.

Ngoại hình của Ju Ji Hoon trong vai nam chính cũng bị chê bai. Ảnh: Disney +.

Với các tập phim còn lại phát hành vào 18/11 và 25/11, phim sẽ càng nhận được sự chú ý. Khi sự quan tâm của công chúng tiếp tục tăng, thách thức đặt ra với ê-kíp là chứng minh sức hấp dẫn của câu chuyện và các nhân vật, thay vì chỉ dựa vào những tình tiết khác thường có khả năng tạo meme.

Trước đó, tiểu thuyết gốc của Hoàng hậu tái hôn đã sở hữu lượng độc giả đáng kể, với 160 triệu lượt tải và 2,97 tỷ lượt xem webtoon toàn cầu tính đến tháng 7. Dựa trên sức hút này, ê-kíp quyết định chuyển thể một thể loại tình cảm lãng mạn mang màu sắc phương Tây vốn chưa phổ biến trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Dự án vì thế được xem là phép thử đối với khả năng đưa dòng tình cảm giả tưởng kiểu này trở thành nội dung phổ biến trên các nền tảng OTT toàn cầu. Nếu thành công, bộ phim có thể mở đường cho nhiều tác phẩm chuyển thể cùng thể loại.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Jeong Deok Hyeon nhận định với tờ Khan: “Nếu Hoàng hậu tái hôn thành công, các bộ phim chuyển thể người thật đóng thuộc thể loại lãng mạn giả tưởng sẽ gia tăng”.

Tuy nhiên, ông cho rằng kết quả còn phụ thuộc vào khả năng chuyển tải những yếu tố hấp dẫn của nguyên tác lên màn ảnh. “Thành công hay thất bại sẽ phụ thuộc vào việc liệu các bối cảnh hoặc yếu tố hấp dẫn quen thuộc với người hâm mộ tiểu thuyết mạng và webtoon có được thể hiện một cách chân thực để công chúng có thể chấp nhận hay không”, chuyên gia phân tích.

Sau hiệu ứng lan truyền ban đầu, câu hỏi lớn nhất với Hoàng hậu tái hôn không chỉ là phim có thể tiếp tục thu hút người xem hay không, mà còn liệu tác phẩm có vượt qua được hình ảnh một hiện tượng meme để được công nhận như một bộ phim có giá trị riêng.