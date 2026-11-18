Trước khi bị tước vương miện, Nguyễn Quỳnh Anh liên tục vướng lùm xùm. Giữa tháng 10, khi mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm chat riêng, có nội dung chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Dân mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm chat này. Sau khi vụ việc gây tranh cãi, hai người đẹp lần lượt xin lỗi, tuy nhiên vẫn bị khán giả phản ứng mạnh.