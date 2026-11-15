Ca sĩ 19 tuổi 'đánh bại' Tóc Tiên

Tối 14/11, đêm chung kết của Eurovision Song Contest Asia 2026 diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) đã khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về Carmelle Collado, đại diện của Philippines. Với tổng số 211 điểm (gồm 93 điểm từ hội đồng giám khảo và 118 điểm bình chọn của khán giả), nữ ca sĩ 19 tuổi đã bỏ xa hai đối thủ xếp sau là bộ đôi Mang x Daou của chủ nhà Thái Lan (170 điểm), Tóc Tiên (164 điểm).

Theo The Guardian, giữa một dàn thí sinh chuộng các bản ballad sâu lắng hoặc trang phục truyền thống cầu kỳ, Carmelle Collado tạo ra sự bùng nổ khác biệt nhờ ca khúc Sobra-Sobra. Được chắp bút bởi bộ đôi hit-maker Nica del Rosario và Mat Olavides, bài hát pha trộn nhịp điệu pop-rap sôi động với âm thanh đặc trưng của nhạc cụ truyền thống Philippines là cồng chiêng kulintang và đàn môi kubing. Việc đan xen nhuần nhuyễn giữa tiếng Anh và tiếng Tagalog giúp tiết mục vừa giữ trọn hồn cốt âm nhạc gốc Philippines, vừa dễ dàng chạm tới khán giả toàn cầu.

Sinh năm 2007 tại tỉnh Camarines Sur trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Carmelle được mẹ trực tiếp huấn luyện thanh nhạc từ nhỏ. Năm 2019, khi mới 12 tuổi, cô gây tiếng vang lớn khi giành tới 7 huy chương vàng tại Giải vô địch Nghệ thuật Biểu diễn Thế giới (WCOPA) tổ chức ở Mỹ, đồng thời đoạt ngôi Á quân The Voice Kids Philippines mùa 4 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Bamboo.

Bước ngoặt lớn nhất đưa Carmelle bước vào hàng ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp diễn ra vào tháng 1/2025. Tại chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng danh giá Tawagng Tanghalan: School Showdown của đài ABS-CBN, màn mashup các bản hit của huyền thoại Aretha Franklin đã giúp cô đăng quang ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này mang về cho Carmelle bản hợp đồng độc quyền với hãng đĩa hàng đầu Star Music và công ty quản lý Star Magic.

Dưới trướng ABS-CBN Music, Carmelle Collado nhanh chóng định hình phong cách âm nhạc trẻ trung, giàu năng lượng. Trước Sobra-Sobra, cô từng ghi dấu ấn với đĩa đơn Morena phát hành năm 2026 – ca khúc tôn vinh vẻ đẹp làn da rám nắng đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á. Đến tháng 8/2026, Carmelle tung ra Sobra-Sobra dưới sự nhào nặn của giám đốc sáng tạo Jonathan Manalo. Ca khúc lập tức giúp cô đánh bại 9 đối thủ nặng ký tại đêm tuyển chọn quốc gia Philippine Selection Night để giành tấm vé đến Bangkok. Tính đến nay, riêng phiên bản trình diễn Sobra-Sobra của cô trên kênh chính thức của Eurovision Song Contest đã thu hút gần 2 triệu lượt xem.

Theo thông tin từ ABS-CBN News , song song với việc duy trì việc học ngành Tâm lý học năm nhất đại học, Carmelle sẽ nhận đặc quyền biểu diễn với tư cách nghệ sĩ khách mời tại đêm chung kết Eurovision Song Contest 2027 diễn ra ở Burgas, Bulgaria.

"Tôi kỳ vọng chiến thắng này không chỉ mở ra cơ hội cho riêng mình, mà còn giúp khán giả khắp thế giới khám phá và đồng cảm với âm nhạc Philippines", tân quán quân chia sẻ. Nói thêm về ca khúc Sobra-Sobra trong đêm chung kết, nữ ca sĩ cho biết thông điệp bài hát là tuyên ngôn về sự độc lập, mạnh mẽ và không ngại khẳng định bản thân của phụ nữ hiện đại.

Sách yêu thích của Jisoo (BlackPink)

Jisoo từng nhiều lần chia sẻ với người hâm mộ những cuốn sách cô đang đọc thông qua các buổi live và phỏng vấn. Bên cạnh những tác phẩm văn học kinh điển, thành viên BlackPink cũng tìm đọc nhiều thể loại khác, từ tiểu thuyết bán chạy đến truyện trinh thám.

Một trong những tác phẩm được Jisoo nhắc đến là Kafka bên bờ biển của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh hai nhân vật chính có hoàn cảnh và hành trình tưởng như tách biệt.