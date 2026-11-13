Vóc dáng mỹ nhân Nhật vừa kết hôn, sinh con với ngôi sao bóng đá

Haruna Kawaguchi vừa chào đón con đầu lòng sau khoảng 3 tháng kết hôn với ngôi sao bóng đá Nhật Bản Ko Itakura (29 tuổi). Trong bài đăng, nữ diễn viên cho biết: "Vừa qua, tôi đã hạ sinh con đầu lòng. Suốt thời gian mang thai, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ từ mọi người xung quanh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Mong rằng trong thời gian tới, gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương của quý vị". Theo Shūkan Bunshun, Ko Itakura chia sẻ niềm vui sau khi lên chức cha. "Tôi cảm thấy trách nhiệm càng lớn hơn. Tôi muốn cố gắng hết sức để có thể thi đấu chuyên nghiệp cho đến khi con tôi lớn lên. Điều quan trọng nhất là vợ và con tôi đều khỏe mạnh", cầu thủ cho biết.