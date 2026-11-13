Rapper tỷ view chia tay diễn viên kém 4 tuổi

Tyga và Madelaine Petsch được cho là chia tay sau hơn một năm hẹn hò. Cả hai hiện vẫn giữ động thái im lặng.

Theo People, rapper Tyga (36 tuổi) và ngôi sao phim Riverdale Madelaine Petsch (32 tuổi) đã đường ai nấy đi. Đại diện của hai nghệ sĩ hiện chưa đưa ra phản hồi về thông tin này.

Quyết định chấm dứt mối quan hệ gây bất ngờ khi chỉ hai tháng trước, cặp đôi vẫn còn tay trong tay đầy tình tứ tại sự kiện khai mạc lễ hội Scary Farm ở công viên giải trí Knott's Berry Farm (California, Mỹ). Thời điểm đó, một nguồn tin chia sẻ với People rằng cả hai đang rất hạnh phúc. Thậm chí Madelaine Petsch còn dành nhiều thời gian gắn kết với King Cairo (13 tuổi) - con trai riêng của Tyga và tình cũ Blac Chyna.

Tyga và Madelaine Petsch được cho là chia tay sau hơn một năm hẹn hò. Ảnh: Backgrid.

Tin đồn tình cảm giữa Tyga (tên thật Michael Ray Stevenson) và mỹ nhân sinh năm 1994 rộ lên từ tháng 2/2025, khi họ bị bắt gặp ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu xem trận đấu bóng rổ của đội Los Angeles Lakers. Một tuần sau đó, cả hai công khai khoác tay tình cảm tại bữa tiệc hậu Oscar do Vanity Fair tổ chức, rồi cùng nhau rời đi trên một chiếc xe.

Trong suốt hơn một năm bên nhau, cặp đôi thường xuyên xuất hiện tại các buổi tiệc tùng của giới giải trí, bao gồm cả buổi gặp gỡ thân mật cùng đồng nghiệp của Petsch ở phim Riverdale là Lili Reinhart và bạn trai Jack Martin tại Bar Marmont.

Dù liên tục lộ ảnh hẹn hò, cả Tyga lẫn Madelaine Petsch chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận. Xuất hiện trên podcast Call Her Daddy hồi năm ngoái, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ quan điểm giữ kín đời tư sau 10 năm hoạt động nghệ thuật: "Tôi biết mình đang tham gia một chương trình mà lẽ ra nên kể về chuyện tình cảm, nhưng tôi chọn cách không làm vậy".

Khi được hỏi về mẫu bạn trai lý tưởng, sao nữ 32 tuổi nhấn mạnh yếu tố "sự kiên định". "Điều quan trọng nhất tôi học được là sự nhất quán ở đối phương, bên cạnh lòng tốt, tình yêu thương, sự thấu hiểu và ủng hộ sự nghiệp của tôi. Sự tin tưởng là điều tối quan trọng", người đẹp chia sẻ.

Trước khi đến với Madelaine Petsch, Tyga từng có mối tình hợp tan ồn ào với "công chúa nhạc punk" Avril Lavigne từ tháng 2 đến tháng 10/2023. Trong khi đó, Madelaine Petsch từng hẹn hò diễn viên kiêm nhạc sĩ Travis Mills và quản lý âm nhạc Anthony Li.

Tyga tên thật là Micheal Ray Nguyen‑Stevenson, sinh năm 1989 tại Compton, California, Mỹ. Anh là nghệ sĩ đa tài trong lĩnh vực hip hop, rap và pop-rap. Tyga xuất hiện trong làng nhạc quốc tế từ cuối những năm 2000, từng ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn như Young Money Entertainment, Cash Money Records và Republic Records. Trong số các ca khúc của Tyga, Taste (ft. Offset, 2018) là bản hit thành công nhất, đạt vị trí #8 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Trước đó, Rack City (2011) từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng với hơn 500 triệu lượt stream. Ngoài ra, những ca khúc như Faded, Dip (ft. Nicki Minaj), Swish và Deuces cũng là những single ăn khách, giúp Tyga duy trì sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng streaming toàn cầu.

Gần đây, anh kết hợp với Sơn Tùng M‑TP trong MV Come My Way.