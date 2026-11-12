Mỹ nhân Nhật sinh con sau 3 tháng cưới ngôi sao bóng đá

Haruna Kawaguchi chia sẻ tin vui đã hạ sinh con đầu lòng khỏe mạnh sau 3 tháng kết hôn với tuyển thủ quốc gia Ko Itakura.

Theo Shūkan Bunshun, thông qua trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Haruna Kawaguchi (31 tuổi) thông báo tin vui tới người hâm mộ về việc cô đã "vượt cạn" thành công. Ông xã của cô là trung vệ đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản Ko Itakura (29 tuổi).

Trong bài đăng ngắn gọn, ngôi sao phim Silent viết: "Vừa qua, tôi đã hạ sinh con đầu lòng. Suốt thời gian mang thai, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ từ mọi người xung quanh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Mong rằng trong thời gian tới, gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương của quý vị".

Haruna Kawaguchi và ông xã vừa đón con đầu lòng sau 3 tháng kết hôn. Ảnh: IGNV.

Trước đó vào ngày 5/11, Haruna Kawaguchi cũng thu hút sự chú ý của công chúng khi đăng tải bức ảnh lộ rõ bụng bầu lớn ở những ngày cuối thai kỳ. Cặp đôi đình đám của giới giải trí và thể thao Nhật Bản chính thức về chung một nhà vào ngày 2/8 năm nay. Thời điểm đó, cả hai công bố hôn sự bằng một bức thư tay có chữ ký của hai người, đồng thời hạnh phúc tiết lộ tin vui đang cùng nhau chờ đón thiên thần nhỏ đầu lòng.

Haruna Kawaguchi sinh năm 1995 tại tỉnh Nagasaki. Cô bén duyên với nghệ thuật từ năm 2007 sau khi giành giải Grand Prix tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu của tạp chí Nicola và hoạt động với tư cách người mẫu độc quyền. Năm 2009, cô bước chân vào lĩnh vực diễn xuất qua bộ phim truyền hình Tokyo DOGS.

Trong suốt sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Yankee-kun to Megane-chan (2010), Ouran High School Host Club (2012), Thám tử Kindaichi (2014), One Week Friends (2017), Ông chồng nội trợ (2020), phim cổ trang dài tập của đài NHK Kirin ga Kuru (2020), Why I Dress Up for Love (2021)... Đặc biệt, vai diễn cô gái trẻ với chuyện tình xúc động trong bộ phim Silent (2022) cùng các tác phẩm như Maiagare! hay Hayabusa Fire Brigade (2023) đã đưa tên tuổi của cô lên hàng ngũ những mỹ nhân thực lực và đắt show bậc nhất màn ảnh Nhật Bản.

Về phía Ko Itakura, cầu thủ sinh năm 1997 tại Yokohama, thi đấu ở vị trí hậu vệ. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Kawasaki Frontale và được đôn lên đội một vào năm 2015. Năm 2019, Itakura xuất ngoại khi ký hợp đồng chính thức với CLB Manchester City (Anh), sau đó tích lũy kinh nghiệm tại châu Âu qua các bản hợp đồng cho mượn tại FC Groningen (Hà Lan) và FC Schalke 04 (Đức).

Anh chuyển hẳn sang khoác áo Borussia Mönchengladbach (Đức) vào năm 2022 trước khi gia nhập đội bóng giàu truyền thống của Hà Lan là Ajax vào năm 2025. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Ko Itakura ra mắt đội tuyển Nhật Bản tại giải đấu Copa America 2019 và là nhân tố trụ cột góp mặt trong đội hình "Samurai Xanh" tham dự hai kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2022 và 2026.