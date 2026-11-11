Bạn gái 'người đàn ông đẹp trai nhất thế giới' lại bị kiện

Kylie Jenner đang đối mặt với vụ kiện thứ 4 trong vòng 7 tháng. Cựu quản gia cáo buộc cô cùng ê-kíp quấy rối, phân biệt đối xử và vi phạm luật lao động.

Theo tài liệu thu thập từ Page Six, đơn kiện mới nhất được Dinora Carolina Cabria Amaya gửi lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles vào ngày 5/11. Cô cáo buộc Kylie Jenner cùng các công ty và nhân viên cấp cao có hành vi ngược đãi, sa thải trái luật, vi phạm nghiêm trọng các quy định lao động.

Amaya cho biết bắt đầu làm quản gia cho Kylie Cosmetics từ tháng 3/2025 với mức lương 40 USD /giờ. Tuy nhiên, cô thường xuyên phải làm việc 6 ngày/tuần, bị từ chối trả tiền tăng ca và không được bồi hoàn chi phí di chuyển giữa các bất động sản của Jenner.

Kylie Jenner đối mặt với nhiều cáo buộc từ cựu quản gia. Ảnh: IGNV.

Đáng chú ý, Amaya tố cáo từng bị chó cắn và ngạt khí hơi cay vào mắt khi đang dọn dẹp phòng giặt. Nghiêm trọng nhất, cô từng bị nhốt trong phòng đồ của Kylie Jenner hơn một giờ đồng hồ. Khi hoảng loạn gọi điện cầu cứu, cô không nhận được sự giúp đỡ.

Luật sư của Amaya, bà Della Shaker, nhận định vụ việc phản ánh bức tranh u tối về cách đối xử với lao động gia đình của giới siêu giàu. "Sự thật không nên bị chôn lấp sau tiền bạc, sự sợ hãi hay câm lặng", luật sư Shaker nhấn mạnh.

Đáp lại các cáo buộc, Michael Rhodes - đại diện pháp lý của Kylie Jenner - khẳng định đây là chiêu trò nhằm "tống tiền". "Các vụ kiện gần đây đều do một luật sư đại diện nhằm gây chú ý để đòi tiền đền bù bất hợp lý. Chúng tôi sẽ không bị đe dọa và sẽ quyết liệt đấu tranh tại tòa để bảo vệ sự thật", luật sư cho biết.

Đây đã là vụ kiện thứ 4 mà Kylie Jenner phải đối mặt. Vào tháng 17/4, cựu quản gia Angelica Hernandez Vasquez kiện Jenner phân biệt đối xử vì nguồn gốc El Salvador và tôn giáo của cô. Nạn nhân cho biết từng bị đồng nghiệp nhạo báng và bị quản lý ném móc treo quần áo vào chân.

Đến cuối tháng 4, Juana Delgado Soto nộp đơn kiện với cáo buộc phân biệt đối xử. Soto cho biết cô phải trốn trong phòng tắm hoặc nhà xe nhiều giờ liền mỗi khi nữ chủ nhân có mặt ở nhà, đồng thời bị hạn chế nước uống.

Vào tháng 6, một đầu bếp riêng (giấu tên) đệ đơn kiện Jenner sa thải cô trái phép. Đầu bếp này cho biết đã sảy thai sau khi bị bắt làm việc quá sức liên tục tại một sự kiện ở Palm Springs.

Cả 4 nguyên đơn đều được đại diện bởi luật sư Della Shaker. Hiện các cáo buộc trên vẫn trong quá trình xử lý và chờ tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng.

Kylie Jenner (sinh năm 1997) được biết đến là ngôi sao truyền hình thực tế, sau đó kinh doanh mỹ phẩm. Cô càng được chú ý sau khi hẹn hò "người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" Timothée Chalamet.

