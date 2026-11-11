Cát-xê thấp gây sốc của Johnny Depp

Tài tử nhận mức thù lao khiêm tốn 5 triệu USD cho vai chính Ebenezer Scrooge trong dự án điện ảnh "Ebenezer".

Johnny Depp đánh dấu sự trở lại bằng vai diễn Ebenezer Scrooge trong dự án điện ảnh Ebenezer, tác phẩm chuyển thể mới nhất từ tiểu thuyết kinh điển A Christmas Carol của Charles Dickens.

Theo nguồn tin từ Variety, tài tử nhận mức thù lao khiêm tốn 5 triệu USD cho vai chính. Đây được xem là con số thấp kỷ lục so với vị thế của anh tại Hollywood.

Depp được trả 5 triệu USD khi đóng vai chính Ebenezer Scrooge trong dự án điện ảnh Ebenezer. Ảnh: Paramount.

Mức cát-xê này sụt giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh cao của nam diễn viên. Năm 2018, Depp từng bỏ túi 16 triệu USD cho bộ phim Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, dù anh chỉ quay đúng một cảnh trước khi bị Warner Bros. gạch tên do thua kiện vụ án phỉ báng với tờ The Sun.

Trong quá khứ, Johnny Depp là một trong những ngôi sao được trả thù lao đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh. Anh từng nhận khoảng 90 triệu USD nhờ hợp đồng chia sẻ doanh thu từ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) hay 50 triệu USD chỉ cho vài phút xuất hiện ngắn ngủi trong Alice in Wonderland (2010). Thậm chí, Forbes từng xếp anh vào danh sách ngôi sao được trả cát-xê cao nhất Hollywood các năm 2015 và 2016.

Giải thích về mức thù lao "khủng" trong quá khứ, Depp từng bộc bạch trên Vanity Fair rằng anh nhận những khoản tiền "kếch xù" này không phải cho bản thân mà để lo cho tương lai của hai con - Lily-Rose và Jack.

Vai diễn Ebenezer Scrooge đánh dấu bước đi quan trọng của tài tử sau khi thắng vụ kiện phỉ báng rầm rộ với vợ cũ Amber Heard vào năm 2022. Bên cạnh đó, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer cũng hé lộ đang đàm phán để Depp trở lại thương hiệu Pirates of the Caribbean phần 6, dù nguồn tin nội bộ cho biết anh có thể chỉ xuất hiện với vai phụ bên cạnh nữ chính Margot Robbie.

Phim điện ảnh Ebenezer khởi chiếu từ ngày 13/11, quy tụ dàn sao đình đám gồm Rupert Grint, Daisy Ridley, Ian McKellen và Sam Claflin.

Trên Variety, đại diện một số rạp phim cho rằng doanh thu phòng vé sẽ phản ánh chất lượng của bộ phim nhiều hơn là sức hút cá nhân của Johnny Depp. Trên thực tế, Hollywood chưa bao giờ thiếu các phiên bản chuyển thể từ A Christmas Carol. Nhân vật Scrooge vốn là "món ăn tinh thần" quen thuộc của khán giả mỗi mùa lễ hội suốt nhiều thập kỷ qua, với những phiên bản kinh điển nổi tiếng như tác phẩm năm 1951 do Alastair Sim đóng chính hay Scrooged (1988) của Bill Murray. Gần đây nhất, bộ phim A Christmas Carol (2009) do Disney sản xuất với sự tham gia của Jim Carrey đã thu về 325 triệu USD , dù kinh phí bị đội lên tới 200 triệu USD .

"Đây là một câu chuyện đã được kể đi kể lại rất nhiều lần, vì vậy điều quyết định thành bại sẽ nằm ở việc phiên bản này có đủ sức lôi cuốn hay không. Tôi chưa thấy ai nói rằng họ sẽ tẩy chay bộ phim chỉ vì có sự xuất hiện của Johnny Depp. Nhìn chung, công chúng có vẻ khá vị tha", ông Chris Johnson, Giám đốc điều hành chuỗi rạp Classic Cinemas nhận định.