Hình ảnh mới nhất của Pax Thiên bên mẹ và em trai

Pax Thiên vừa có buổi đi ăn tối cùng Angelina Jolie và em trai Knox. Cả ba diện trang phục đồng điệu, vẻ ngoài rạng rỡ.

Theo Daily Mail, Angelina Jolie vừa được bắt gặp xuống phố ăn tối cùng hai con trai Knox và Pax Thiên tại West Hollywood, Mỹ. Xuất hiện trong trang phục thanh lịch với áo sơ mi trắng, quần âu xám phối cùng áo khoác nâu, nữ diễn viên 51 tuổi giữ vẻ ngoài rạng rỡ. Đáng chú ý, Knox (18 tuổi) nổi bật với chiều cao, vẻ ngoài điển trai. Chàng trai tự lái xe chở anh trai Pax Thiên và mẹ đến nhà hàng. Ba mẹ con diện trang phục đồng điệu, thoải mái. Pax Thiên đeo kính râm và đội mũ.

Angelina Jolie và hai con cùng đi ăn tối ở West Hollywood, Mỹ. Ảnh: Backgrid.

Bữa ăn tối ấm cúng của Angelina Jolie và hai con diễn ra chỉ vài ngày sau khi Vivienne (18 tuổi) - em gái song sinh của Knox - chính thức được tòa án thông qua thủ tục đổi họ. Theo tài liệu pháp lý từ Tòa án Thượng thẩm Los Angeles, Vivienne đã được chấp thuận bỏ họ cha "Pitt" để đổi tên từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie.

Trước đó, Vivienne đã hoàn tất yêu cầu đăng thông báo công khai trên báo chí trong 4 tuần liên tiếp theo quy định của bang California và không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào tại phiên tòa. Quyết định này đưa Vivienne trở thành người con thứ 4 của cặp đôi đình đám một thời từ bỏ họ của cha, tiếp bước ba người anh chị trước đó là Maddox (25 tuổi), Zahara (21 tuổi) và Shiloh (20 tuổi).

Trong số 6 người con, chỉ còn Knox và Pax Thiên là chưa thực hiện các thủ tục pháp lý để đổi họ theo mẹ. Ảnh: Backgrid.

Lý do đổi tên được Vivienne ghi trong hồ sơ tòa án ngắn gọn là "vì lý do cá nhân". Nguồn tin thân cận với Angelina Jolie chia sẻ trên báo chí: "Nếu mọi người biết được toàn bộ sự thật, họ sẽ dành nhiều sự đồng cảm và tôn trọng hơn cho bọn trẻ. Việc các con không phát ngôn tiêu cực hay chia sẻ chuyện riêng tư ra bên ngoài đã thể hiện sự trưởng thành và văn minh của chúng. Angelina không hề tranh đấu hay tức giận, cô ấy chỉ mong muốn tất cả các con được chữa lành".

Về phía Brad Pitt, nguồn tin thân cận với tài tử thừa nhận sự rạn nứt với các con là "niềm đau sâu sắc" đối với anh. Dù vậy, các nguồn tin bảo vệ Brad Pitt khẳng định nam diễn viên không phải là một người cha vô trách nhiệm như những lời đồn đoán và ông vẫn luôn khao khát tìm lại mối quan hệ tốt đẹp với cả 6 người con của mình. Hiện tại, trong số 6 người con, chỉ còn Knox và Pax Thiên là chưa thực hiện các thủ tục pháp lý để đổi họ theo mẹ.