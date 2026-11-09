'Godzilla' bùng nổ

Bom tấn "Godzilla Minus Zero" đã tạo nên cú sốc lớn khi đè bẹp đối thủ hoạt hình được đầu tư 92 triệu USD của Warner Bros., chính thức ghi tên vào lịch sử phòng vé Bắc Mỹ.

Cơn sốt quái vật Godzilla một lần nữa càn quét các rạp chiếu phim Bắc Mỹ. Cuối tuần qua, bom tấn tiếng Nhật Godzilla Minus Zero đã chính thức chiếm lĩnh bảng xếp hạng doanh thu phòng vé với 31,6 triệu USD thu về từ 3.254 rạp. Màn ra mắt hoành tráng này đánh dấu bước khởi đầu rực rỡ cho một tác phẩm điện ảnh tiếng nước ngoài tại thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

Ở chiều ngược lại, dự án hoạt hình The Cat in the Hat lại có khởi đầu khá chật vật. Mặc dù được mở màn tại 4.003 cụm rạp và chuyển thể từ một trong những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng nhất mọi thời đại, bộ phim chỉ mang về vỏn vẹn 20 triệu USD - một con số đáng thất vọng đối với dự án được kỳ vọng lớn.

Kỷ lục lịch sử của 'Godzilla Minus Zero'

Con số 31,6 triệu USD đã giúp Godzilla Minus Zero xô đổ kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất lịch sử Bắc Mỹ dành cho một bộ phim live-action tiếng nước ngoài. Kỷ lục này trước đó thuộc về tác phẩm võ thuật Hero (Anh hùng) của điện ảnh Trung Quốc thiết lập từ năm 2002 với 17,8 triệu USD .

Godzilla Minus Zero bùng nổ phòng vé Bắc Mỹ. Ảnh: Everett Collection.

Thành công rực rỡ của phần phim Godzilla dán nhãn R này đến từ phản ứng bùng nổ của giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng. Phim hiện đạt 90% điểm "cà chua tươi" trên Rotten Tomatoes và nhận điểm "A" từ khảo sát CinemaScore.

Ông Chance Huskey, Phó Chủ tịch phát hành của GKIDS (đơn vị phát hành phim tại Mỹ), chia sẻ: "Chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy khán giả đón nhận Godzilla Minus Zero'ở quy mô chưa từng có đối với một bộ phim quốc tế. Thành tựu mang tính cột mốc này là kết quả của chiến dịch quảng bá bài bản giữa GKIDS và Toho, nhấn mạnh vào trải nghiệm trải nghiệm điện ảnh chân thực bắt buộc phải xem tại rạp".

Godzilla Minus Zero tiếp nối thành công rực rỡ từ Godzilla Minus One (2023) - tác phẩm từng thu 11,4 triệu USD tuần đầu, đạt tổng doanh thu 57 triệu USD tại Bắc Mỹ, 113 triệu USD toàn cầu và xuất sắc ẵm giải Oscar cho Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc.

Do Takashi Yamazaki làm đạo diễn, phần phim mới lấy bối cảnh 2 năm sau các sự kiện trước. Quái vật Godzilla hồi phục năng lượng và tái xuất hiện để trừng phạt một con quái thú mới đang tàn phá Nhật Bản thời hậu chiến.

Chuyên gia phân tích phòng vé David A. Gross nhận định: "Godzilla đã tạo nên cú hích thực sự. Đánh giá từ giới chuyên môn và điểm số của khán giả một lần nữa ở mức tuyệt vời. Màn ra mắt cuối tuần này đã nâng tầm điện ảnh Nhật Bản lên một vị thế hoàn toàn mới".

Thất bại của Warner Bros.

Ngược lại với niềm vui của Godzilla, The Cat in the Hat nhận điểm "A" trên CinemaScore từ khán giả - tín hiệu khả quan cho khả năng trụ rạp đường dài, nhưng lại bị giới phê bình ghẻ lạnh với chỉ 45% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Bộ phim do Bill Hader lồng tiếng cho nhân vật chính, xoay quanh những rắc rối dở khóc dở cười khi chú mèo tinh quái xuất hiện để khuấy động cuộc sống của hai anh em vừa chuyển đến thành phố mới. Tại thị trường quốc tế, phim chỉ thu về 10 triệu USD từ 60 quốc gia, nâng tổng doanh thu mở màn toàn cầu lên 30,5 triệu USD .

The Cat in the Hat chật vật ở phòng vé. Ảnh: Warner Bros.

Nếu không thể bứt phá trong các tuần tới, dự án có kinh phí 92 triệu USD này sẽ trở thành "bom xịt" tiếp theo của Warner Bros. - hãng phim hiện nắm giữ khoảng 50% tiền bán vé từ các chủ rạp. Hãng phim vừa sáp nhập với Paramount Skydance này đang trải qua một năm thi đấu bế tắc tại phòng vé khi chứng kiến hàng loạt dự án thua lỗ hàng trăm triệu USD như Digger, The Bride! hay Supergirl.

Đây là bản chuyển thể thứ hai từ tác phẩm kinh điển của Dr. Seuss, sau phiên bản live-action năm 2003 do Mike Myers đóng chính (mở màn 38 triệu USD , kết thúc ở mức 134 triệu USD ). Gần đây hơn, các phim hoạt hình chuyển thể từ Dr. Seuss như The Grinch (2018, mở màn 67 triệu USD ) và The Lorax (2012, mở màn 70 triệu USD ) đều là "gà đẻ trứng vàng" cho Universal và Illumination.

Dù thị trường rạp chiếu đã thay đổi nhiều, The Cat in the Hat sở hữu thương hiệu ăn khách và hầu như không có đối thủ cạnh tranh ở phân khúc gia đình kể từ Forgotten Island (tháng 9). Ngay cả một dự án gốc như Hoppers của Disney/Pixar ra mắt đầu năm nay vẫn dễ dàng thu về 45 triệu USD tuần đầu.

Tổng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua đạt 114 triệu USD , tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái (thời điểm Predator: Badlands dẫn đầu). Theo dữ liệu từ Rentrak, tổng doanh thu từ đầu năm đến nay đã chạm mốc 8,6 tỷ USD , cao hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Giới rạp chiếu kỳ vọng đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục duy trì trong tháng 11 với hàng loạt bom tấn chờ bùng nổ: Ebenezer (phim Giáng sinh của Paramount có Johnny Depp đóng chính), Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Lionsgate), Focker in Law (Universal, quy tụ Ben Stiller, Robert De Niro và Ariana Grande) và phim hoạt hình Hexed của Disney.

Ở các vị trí khác trên bảng xếp hạng gồm top 3 thuộc về Phim ca nhạc chủ đề Công giáo Drummer Boy (Angel Studios) thu 9,3 triệu USD từ 2,850 rạp. Vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp là tác phẩm tài liệu về Elizabeth Holmes You Can See Everything (A24) tiếp tục gây sốt khi thu 8,8 triệu USD ở tuần thứ 4, nâng tổng doanh thu nội địa lên 79,8 triệu USD - một con số kỷ lục cho phim tài liệu kinh phí 7 triệu USD . Top 5 là Epic bom tấn của Ấn Độ Ramayana: Rise of a Legend gặt hái 8,6 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần ( 12,1 triệu USD sau 4 ngày). Tác phẩm 2 phần có tổng kinh phí 500 triệu USD này ra mắt toàn cầu đạt 55,7 triệu USD , trong đó thị trường nội địa Ấn Độ đóng góp 32 triệu USD . Phim hài đen Wild Horse Nine (Searchlight) với sự tham gia của John Malkovich và Sam Rockwell ra mắt triển vọng với 6 triệu USD từ 1,100 rạp, giữ vị trí thứ 8.