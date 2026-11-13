Ai thay thế diễn viên 'Godzilla vs Kong' qua đời ở tuổi 18

Theo chia sẻ từ biên kịch kiêm nhà sản xuất Andy Mingo với tạp chí People, Jasmine Hottle - chị gái của cố diễn viên Kaylee Hottle - đã chính thức nhận lời thay thế em gái hoàn thành vai diễn trong bộ phim sắp ra mắt mang tên What Doesn't Kill Us.
Nhà sản xuất Andy Mingo cho biết: "Giống như Kaylee, Jasmine cũng là người khiếm thính. Sự góp mặt của cô ấy giúp chúng tôi tưởng nhớ Kaylee, đồng thời tiếp nối tâm huyết mà cô ấy từng ấp ủ thực hiện".
|
Kaylee Hottle ra đi ở tuổi 18 sau tai nạn giao thông. Ảnh: GC.
Ông Mingo nhấn mạnh sự ra đi của ngôi sao Godzilla vs. Kong là mất mát quá lớn đối với toàn bộ ê-kíp làm phim. Khi cả đoàn ngồi lại để bàn phương án bước tiếp sau biến cố, ý tưởng mời Jasmine đảm nhận vai diễn của em gái đã nảy ra và được xem là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất.
What Doesn't Kill Us là bộ phim do Anna Campbell đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về một nhóm bạn khuyết tật mang khát vọng trở thành siêu anh hùng. Thay vì mặc cảm, họ biến chính những khiếm khuyết trên cơ thể thành lợi thế riêng để vượt qua nghịch cảnh.
Theo Page Six, Kaylee Hottle qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Tài xế lái chiếc xe diễn viên này ngồi đã "lạng lách ra khỏi đường và lao xuống mương" vào rạng sáng 21/7. Cảnh sát cho biết chiếc xe đã di chuyển với tốc độ quá cao.
Người tài xế được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, Kaylee được đưa đến một trung tâm cấp cứu địa phương nhưng không qua khỏi.
Kaylee sinh ra ở Georgia nhưng lớn lên ở Austin. Cô theo học tại trường dành cho người khiếm thính Texas và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 9 tuổi. Vai diễn đột phá của cô là Jia trong bộ phim Godzilla vs. Kong năm 2021 do Adam Wingard đạo diễn. Nữ diễn viên cũng tham gia phần tiếp theo của phim ra mắt năm 2021 - Godzilla X Kong: The New Empire.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.