Ai thay thế diễn viên 'Godzilla vs Kong' qua đời ở tuổi 18

Jasmine Hottle sẽ đảm nhận vai diễn còn dang dở của em gái trong tác phẩm điện ảnh "What Doesn't Kill Us".

Theo chia sẻ từ biên kịch kiêm nhà sản xuất Andy Mingo với tạp chí People, Jasmine Hottle - chị gái của cố diễn viên Kaylee Hottle - đã chính thức nhận lời thay thế em gái hoàn thành vai diễn trong bộ phim sắp ra mắt mang tên What Doesn't Kill Us.

Nhà sản xuất Andy Mingo cho biết: "Giống như Kaylee, Jasmine cũng là người khiếm thính. Sự góp mặt của cô ấy giúp chúng tôi tưởng nhớ Kaylee, đồng thời tiếp nối tâm huyết mà cô ấy từng ấp ủ thực hiện".

Kaylee Hottle ra đi ở tuổi 18 sau tai nạn giao thông. Ảnh: GC.

Ông Mingo nhấn mạnh sự ra đi của ngôi sao Godzilla vs. Kong là mất mát quá lớn đối với toàn bộ ê-kíp làm phim. Khi cả đoàn ngồi lại để bàn phương án bước tiếp sau biến cố, ý tưởng mời Jasmine đảm nhận vai diễn của em gái đã nảy ra và được xem là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất.

What Doesn't Kill Us là bộ phim do Anna Campbell đạo diễn, xoay quanh câu chuyện về một nhóm bạn khuyết tật mang khát vọng trở thành siêu anh hùng. Thay vì mặc cảm, họ biến chính những khiếm khuyết trên cơ thể thành lợi thế riêng để vượt qua nghịch cảnh.

Theo Page Six, Kaylee Hottle qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Tài xế lái chiếc xe diễn viên này ngồi đã "lạng lách ra khỏi đường và lao xuống mương" vào rạng sáng 21/7. Cảnh sát cho biết chiếc xe đã di chuyển với tốc độ quá cao.

Người tài xế được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, Kaylee được đưa đến một trung tâm cấp cứu địa phương nhưng không qua khỏi.

Kaylee sinh ra ở Georgia nhưng lớn lên ở Austin. Cô theo học tại trường dành cho người khiếm thính Texas và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 9 tuổi. Vai diễn đột phá của cô là Jia trong bộ phim Godzilla vs. Kong năm 2021 do Adam Wingard đạo diễn. Nữ diễn viên cũng tham gia phần tiếp theo của phim ra mắt năm 2021 - Godzilla X Kong: The New Empire.