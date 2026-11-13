Diễn viên 25 tuổi Gia Nghi ly hôn

Ngô Gia Nghi cáo buộc chồng liên tục đập phá đồ đạc, lắp camera theo dõi và dọa vứt bỏ toàn bộ tài sản cá nhân của cô.

Theo Sinchew, nữ diễn viên Ngô Gia Nghi (25 tuổi) thông báo đang tiến hành thủ tục ly hôn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ bài đăng dài, cáo buộc chồng có hành vi bạo lực, phá hoại nội thất cùng vật dụng cá nhân, đồng thời lắp đặt camera giám sát trong nhà khiến cô suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.

Chia sẻ về lý do giữ im lặng suốt thời gian qua, Ngô Gia Nghi cho biết cô không muốn người thân lo lắng và luôn cố gắng thông cảm cho hoàn cảnh của chồng. Tuy nhiên, những hành xử của chồng cô ngày càng không kiểm soát.

"Đừng trút những bất mãn trong cuộc đời anh lên người bên cạnh nữa", nữ diễn viên bày tỏ.

Ngô Gia Nghi thông báo ly hôn chồng sau 3 năm kết hôn. Ảnh: Weibo.

Kèm theo bài đăng, Ngô Gia Nghi công bố đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông thao tác trên ổ khóa điện tử trước cửa nhà. Diễn viên cho biết khi vừa đóng cửa nhà để đi làm, chồng cô lập tức đổi mật khẩu. Cô khẳng định đã lưu giữ video gốc làm bằng chứng phục vụ các thủ tục pháp lý. Đăng kèm bức ảnh một chiếc thùng rác bị đập phá, cô nói: "Tôi sợ bản thân rồi cũng sẽ giống như chiếc thùng rác này".

Theo lời Ngô Gia Nghi, chồng cô nhiều lần đổi khóa không cho vợ vào nhà thu dọn, ép cô phải chuyển hết đồ đạc đi trong một lần. Đáp lại, nữ diễn viên nhấn mạnh căn nhà đứng tên mình nên hoàn toàn có quyền định đoạt mọi vật dụng bên trong. Sau khi tham vấn các đường dây nóng hỗ trợ gia đình và bạn bè làm trong ngành luật, cô nhận được lời khuyên: "Hãy rời đi sớm nhất có thể khi bản thân vẫn còn an toàn". Hiện tại, cô trấn an người hâm mộ rằng mình vẫn ổn và sẽ tiếp tục công việc.

Trước biến cố hôn nhân, sự nghiệp của Ngô Gia Nghi cũng trải qua không ít thăng trầm. Sau khi rời TVB, cô chuyển hướng sang livestream bán hàng và làm người dẫn chương trình cho nền tảng HKTVmall.

Nữ diễn viên từng lên tiếng tố cáo ban lãnh đạo công ty cũ lạm quyền và ép nhân viên đi làm giữa lúc bão lớn. Trong quá trình làm việc, cô cũng phải chịu đựng sự chèn ép tinh thần kéo dài, bị chê bai ngoại hình "xấu", "già" một cách vô lý, thậm chí bị đe dọa gửi khiếu nại ác ý để ép công ty sa thải. Giữa những sóng gió dồn dập cả trong công việc lẫn đời sống riêng tư, Ngô Gia Nghi khẳng định sẽ giữ vững tinh thần để tập trung làm việc và mưu sinh.

Ngô Gia Nghi kết hôn với bạn trai ngoài ngành giải trí vào tháng 8/2023. Chỉ 4 tháng sau ngày cưới, cô từng gây xôn xao khi tiết lộ bị chồng đổi mật khẩu khóa cửa, đẩy vào cảnh không nhà để về. Dù sau đó cả hai làm hòa, cuộc hôn nhân vẫn đi vào bế tắc.