Bất ngờ từ Ngọc Sơn

Song, điểm nhấn đáng kể của đêm diễn nằm ở không khí hoài niệm, gần gũi như một cuộc hội ngộ giữa những người bạn cũ. Nhiều khán giả thuộc thế hệ 9X, vốn gắn bó với Quái vật tí hon từ những ngày đầu, hào hứng hát theo các giai điệu quen thuộc. Dù vậy, những giai điệu của hơn một thập kỷ trước, cùng lối thể hiện có phần ngẫu hứng của Quái vật tí hon, có lẽ không dễ chinh phục khán giả mới, nhất là khi thị hiếu đã thay đổi đáng kể sau 15 năm. Nhưng với những người từng lớn lên cùng Đường về, cuộc tái hợp lần này có lẽ mang nhiều ý nghĩa hơn một đêm thưởng thức âm nhạc.