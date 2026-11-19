"The Seven Husbands of Evelyn Hugo", cuốn tiểu sử kể về cuộc đời một nữ minh tinh hư cấu, được Netflix chuyển thể thành phim do Anna Kendrick cầm trịch.

Book2Screen (Từ sách đến màn ảnh): Ra mắt năm 2017, The Seven Husbands of Evelyn Hugo nhanh chóng trở thành hiện tượng xuất bản trên toàn cầu. Tác phẩm được độc giả yêu thích nhờ câu chuyện mang màu sắc Hollywood cổ điển, đồng thời khai thác những góc khuất trong đời sống phụ nữ. Đằng sau hình ảnh biểu tượng gợi cảm là những bí mật về thân phận, tham vọng, tình yêu và cái giá phải trả để có chỗ đứng trong ngành công nghiệp giải trí.

Sau nhiều năm phát triển dự án, Netflix cuối cùng cũng thực hiện phiên bản chuyển thể cho câu chuyện nổi tiếng này, với Anna Kendrick giữ vai trò cầm trịch.

Bảy cuộc hôn nhân của một minh tinh Hollywood

Câu chuyện bắt đầu khi cựu minh tinh Evelyn Hugo bất ngờ tìm đến một nữ phóng viên Monique, đề nghị viết cuốn tiểu sử cho mình. Ở tuổi 79, Evelyn quyết định kể lại toàn bộ bí mật từng giữ kín. Đó là hành trình từ một cô gái nghèo ở New York đến ngôi sao màn bạc hàng đầu Hollywood, cùng bảy cuộc hôn nhân tiêu tốn nhiều giấy mực báo chí, truyền thông.

Monique không hiểu vì sao mình được bà lựa chọn. Sự nghiệp của cô đang bế tắc, hôn nhân cũng đổ vỡ. Lời đề nghị của Evelyn Hugo vì thế có thể trở thành cơ hội đổi đời cho nữ phóng viên. Trong căn hộ sang trọng ở Upper East Side, cô bắt đầu lắng nghe câu chuyện của nữ diễn viên gạo cội.

Cuốn sách từng lọt top 6 tiểu thuyết tiểu sử hay nhất do Goodreads bình chọn năm 2017. Ảnh: Art de Vivre.

Tác phẩm đan xen hai tuyến truyện quá khứ của Evelyn và cuộc sống hiện tại của Monique. Càng lắng nghe, nữ phóng viên càng nhận ra cuộc phỏng vấn với nữ minh tinh có liên quan đến chính mình. Bí mật về lý do Evelyn chọn cô trở thành nút thắt xuyên suốt tác phẩm.

Cuốn sách khám phá cuộc đời đầy màu sắc và bí ẩn của nữ minh tinh là biểu tượng gợi cảm của Hollywood một thời. Đây là nhân vật không có thật, nhưng cuộc đời bà được truyền cảm hứng từ rất nhiều nữ diễn viên lừng danh có thật khác. Nhân vật mang nét gợi nhớ Elizabeth Taylor, minh tinh có bảy người chồng và tám cuộc hôn nhân; lại cũng giống Rita Hayworth với nguồn gốc Tây Ban Nha và cũng có thể là Marilyn Monroe với mái tóc vàng, hình ảnh gợi cảm...

Nhà văn Taylor Jenkins Reid từng xác nhận Ava Gardner là nguồn cảm hứng ban đầu để viết ra cuốn sách. Trong một cuộc phỏng vấn với Goodreads, nhà văn cho biết bị cuốn hút bởi cuốn hồi ký của Gardner. Sau đó, Reid nghiên cứu thêm về Elizabeth Taylor, Rita Hayworth, Joan Crawford, Montgomery Clift, Lana Turner và Marilyn Monroe để tạo nên nhân vật có bản sắc riêng.

Mỗi cuộc hôn nhân gắn với một giai đoạn trong sự nghiệp, một lựa chọn hoặc một toan tính của Evelyn Hugo. Xuất thân nghèo khó, bà sớm nhận ra nhan sắc có thể giúp mình bước chân vào kinh đô điện ảnh. Nhưng để giữ được vị trí đó, Evelyn phải đổi tên, che giấu gốc gác, thay đổi diện mạo và thậm chí là lợi dụng những mối quan hệ mang lại lợi ích.

Evelyn thông minh, quyết đoán và tham vọng, nhưng cũng ích kỷ, có lúc tàn nhẫn và sẵn sàng làm tổn thương người khác. Cô hiểu mình đang bị nhìn nhận như một "món hàng" trong ngành giải trí do đàn ông chi phối. Được coi trọng thời còn trẻ đẹp và hấp dẫn, Evelyn tìm cách biến sức hút ấy thành chìa khóa để đổi đời. Nữ diễn viên muốn tự quyết định số phận, dù phải đánh đổi không ít.

Vén màn bí mật

Ban đầu, độc giả dễ bị thu hút bởi những cuộc hôn nhân tai tiếng của nhân vật. Nhưng rồi, họ mới dần nhận ra đàn ông không phải trung tâm đời sống tình cảm của Evelyn. Trái tim bà dành cho một người phụ nữ. Mối quan hệ ấy phải tồn tại trong bí mật vì định kiến xã hội và sức ép từ ngành công nghiệp Hollywood.

Đây cũng là yếu tố giúp tác phẩm trở thành một hiện tượng trong dòng văn học LGBTQ+. Reid từng chia sẻ muốn viết một câu chuyện tình giữa hai phụ nữ, lấy cảm hứng từ những mối quan hệ đồng giới có ý nghĩa trong gia đình mình. Tác giả cũng muốn khai thác tham vọng của phụ nữ, tình dục và quyền được sống đúng với bản thân. Qua Evelyn, nhà văn đặt ra vấn đề về những điều con người phải che giấu để được xã hội chấp nhận.

Giới phê bình quốc tế đánh giá cao The Seven Husbands of Evelyn Hugo ở khả năng tái hiện Hollywood thời hoàng kim với vẻ hào nhoáng, những cuộc tình phức tạp và các bí mật hậu trường, đồng thời đặt nhân vật vào những xung đột sâu sắc về tình yêu, bản sắc và quyền tự quyết.

Anna Kendrick đạo diễn bản chuyển thể. Ảnh: WireImage.

Tạp chí Shelf Awareness nhận xét: “Với những nhân vật đáng nhớ không thua kém bất kỳ bom tấn Hollywood nào, Taylor Jenkins Reid kết hợp các chủ đề về lòng trung thành, sự phản bội, tình bạn và tình yêu trong một câu chuyện giàu cảm xúc, có nhịp kể nhanh và đầy cuốn hút”.

Trong khi, tờ The Globe and Mail viết: “Cái hay của cuốn tiểu thuyết là nó hiện ra như một màn đưa chuyện về người nổi tiếng nhưng không thiếu đi sức nặng của một câu chuyện ý nghĩa”.

Sự hấp dẫn trong cách kể chuyện và chiều sâu thông điệp của nguyên tác đặt ra thách thức cho bản chuyển thể điện ảnh do Netflix thực hiện. Dự án được hãng mua bản quyền vào năm 2022. Song mãi tới tháng 6 năm nay, vị trí đạo diễn mới được công bố dành cho Anna Kendrick, trong khi Liz Tigelaar và Francesca Sloane viết kịch bản.