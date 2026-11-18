Hemsworth từng nhiều lần tăng cân và điều chỉnh khối lượng cơ bắp theo yêu cầu của từng vai diễn. Để chuẩn bị cho Thor: Love and Thunder, tài tử sinh năm 1983 trải qua một năm tập luyện cường độ cao, kết hợp tập thể hình và các bài tập sức mạnh cơ bắp. Huấn luyện viên cho biết nam diễn viên phải ăn khoảng 10 bữa mỗi ngày, mỗi bữa khoảng 450 calo để tăng cơ. Tuy nhiên, Hemsworth không muốn lặp lại quá trình này bởi cơ thể quá nặng nề khiến anh khó duy trì những hoạt động yêu thích như lướt sóng.