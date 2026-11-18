Ngày 17/11, Tập đoàn giải trí Anh Hoàng ra thông báo chính thức, xác nhận Tạ Đình Phong và Dung Tổ Nhi gia nhập hội đồng quản trị, bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ mới ngay trong ngày.

Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý, bàn luận. Nhiều dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng khi nam ca sĩ vốn được biết tới với hình tượng nổi loạn, từng đập đàn guitar trên sân khấu năm nào giờ đây đã bước vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn giải trí và quản lý nghệ sĩ lớn nhất xứ hương cảng.

Quyết định bổ nhiệm hai nghệ sĩ vào hội đồng quản trị được đưa ra giữa lúc Tập đoàn giải trí Anh Hoàng đối mặt với nhiều áp lực kinh doanh. Công ty con Anh Hoàng Quốc Tế ghi nhận thua lỗ liên tiếp sáu năm, từ 2020 đến 2025, với tổng mức lỗ được cho là hơn 10 tỷ HKD.

Đầu năm nay, tập đoàn còn bán số gạch vàng từng được dùng để lát sảnh khách sạn tại Macau. Lô tài sản có giá mua ban đầu 9,4 triệu HKD, sau đó được bán với giá gần 100 triệu HKD.

Tạ Đình Phong gia nhập hội đồng quản trị Tập đoàn giải trí Anh Hoàng. Ảnh: Weibo.

Trong bối cảnh ấy, việc đưa Tạ Đình Phong và Dung Tổ Nhi vào hội đồng quản trị được xem là động thái củng cố niềm tin, đồng thời tận dụng sức ảnh hưởng của hai nghệ sĩ hàng đầu để duy trì vị thế của tập đoàn.

Trước đó, Tạ Đình Phong vừa kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật kể từ khi ra mắt năm 1996. Anh bước chân vào làng giải trí với danh xưng con trai của Tạ Hiền, trong bối cảnh Tứ đại thiên vương vẫn chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Hong Kong. Cơ hội dành cho một gương mặt mới khi ấy rất hạn chế. Dương Thụ Thành quyết định ký hợp đồng với Tạ Đình Phong, ban đầu được cho là vì nể mặt Tạ Hiền, nhưng thực chất đặt cược vào cá tính ngang tàng của nam ca sĩ.

Chỉ hai năm sau khi ra mắt, Tạ Đình Phong đã liên tiếp giành giải thưởng tại các lễ trao giải âm nhạc và điện ảnh. Anh nhanh chóng thoát khỏi cái bóng “con ông cháu cha”, khẳng định vị trí bằng năng lực thực thụ. Tuy nhiên, sự nghiệp của nam nghệ sĩ cũng đi kèm nhiều ồn ào. Những vụ đập đàn guitar trên sân khấu hay bê bối thuê người nhận tội thay từng khiến anh liên tục trở thành chủ đề tranh cãi.

Dù vậy, Tập đoàn giải trí Anh Hoàng vẫn kiên trì giữ chân Tạ Đình Phong trong giai đoạn nhiều biến động. Trong một cuộc phỏng vấn, Dương Thụ Thành từng nhận xét Tạ Đình Phong là người rất thông minh, trái ngược với hình ảnh một nghệ sĩ chỉ biết gây rắc rối trong mắt công chúng.