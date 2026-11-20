Các nhà rạp như CGV, Lotte, Galaxy... có nhiều hoạt động như miễn phí vé hoặc giảm giá vé, tổ chức chiếu phim miễn phí để hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo thông tin từ website chính thức của CGV, trong hai ngày 23/11 và 30/11, khán giả trên toàn quốc có thể mua vé tại các hệ thống rạp CGV với mức giá ưu đãi. Cụ thể, giá vé dao động 58.000-68.000 đồng (đối với vé phòng chiếu tiêu chuẩn 2D) và từ 100.000 đồng đổ lên đối với vé phòng chiếu đặc biệt.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu nằm trong danh sách phim chiếu miễn phí tại nhiều cụm rạp. Ảnh: NSX.

Đây vốn là chương trình ưu đãi đặc biệt của nhà rạp (CGV Culture Day) diễn ra vào thứ Hai cuối cùng mỗi tháng. Nhưng năm nay, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, CGV lần đầu tiên bổ sung thêm một ngày CGV Culture Day vào thứ Hai (23/11), bên cạnh ngày ưu đãi định kỳ vào thứ Hai cuối cùng của tháng (30/11).

Theo chia sẻ của nhà rạp, hoạt động này nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thụ hưởng các sản phẩm văn hóa.

Song song đó, CGV cũng tổ chức nhiều suất chiếu miễn phí tại rạp từ ngày 22-24/11, tại 3 cụm rạp là CGV Vincom Hà Tĩnh, CGV Vincom Hạ Long và CGV Vincom Sơn La. Chương trình gồm có các bộ phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất. Ngoài phim truyện, còn có phim tài liệu và phim hoạt hình, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn, phù hợp nhiều lứa tuổi. Trong số tác phẩm được chiếu miễn phí, có những cái tên từng gây sốt phòng vé, mà nổi bật là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (thu hơn 200 tỷ đồng ).

Chương trình này cũng được các cụm rạp khác như Galaxy, Lotte, Beta... áp dụng để hưởng ứng Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Nhiều nhà rạp tổ chức chiếu phim miễn phí hưởng ứng Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo thông tin từ phía Galaxy, chương trình chiếu phim miễn phí sẽ được tổ chức tại Galaxy Cinema Sense Bến Tre, Galaxy Cinema Coop Buôn Ma Thuột và Galaxy Cinema City HUB Vinh.

Còn với nhà rạp Lotte, chương trình được tổ chức tại 3 cụm rạp là Lotte Cinema Thái Bình, Lotte Cinema Ninh Bình và Lotte Cinema Tuyên Quang.

Nhà rạp BHD lại tổ chức chương trình “Mang bản sắc Việt - Nhận ưu đãi đặc biệt”. Theo đó, khi khách hàng mặc áo dài, áo bà ba hoặc trang phục truyền thống Việt Nam tới rạp trong ngày 24/11 sẽ được nhận được phần bắp rang miễn phí. Bên cạnh đó, từ 21-24/11, trẻ em đi xem phim cùng ba mẹ tới xem phim sẽ được nhận 1 vé trẻ em miễn phí tại các cụm rạp BHD Star.



