Lexie Shoaibi bất ngờ được chú ý khi đảm nhận vai Mandy trong "bom tấn" GTA VI. Nhân vật của cô gây sốt nhờ ngoại hình nóng bỏng cùng những hành vi kỳ quặc.

Sau thời gian dài chờ đợi, bom tấn trò chơi điện tử Grand Theft Auto VI (GTA 6) đã chính thức phát hành, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng game thủ toàn cầu. Bên cạnh hai nhân vật chính Jason Duval và Lucia Caminos, một nữ NPC (nhân vật không do người chơi điều khiển) mang tên Mandy bất ngờ gây sốt nhờ ngoại hình nóng bỏng cùng tính cách kỳ quặc.

Dù chỉ xuất hiện trong giai đoạn đầu trò chơi, Mandy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Hàng loạt hình ảnh, video về nhân vật được chia sẻ rộng rãi. Sự nổi tiếng bất ngờ cũng khiến nhiều người tò mò về danh tính nữ diễn viên đứng sau Mandy.

Theo Complex, mới đây, Lexie Shoaibi, nữ diễn viên kiêm người mẫu Mỹ, xác nhận cô chính là người thể hiện Mandy. Trong video đăng tải trên Instagram, Shoaibi tiết lộ đã tham gia cả quá trình lồng tiếng lẫn ghi hình chuyển động (motion capture) cho nhân vật.

Lexie Shoaibi đảm nhận cả phần lồng tiếng và ghi hình chuyển động cho nhân vật Mandy trong GTA VI. Ảnh: @Lexie.

"Giờ thì GTA 6 cuối cùng cũng ra mắt, tôi có thể chia sẻ với mọi người một bí mật. Tôi có tham gia trò chơi này, đảm nhận cả phần lồng tiếng lẫn ghi hình chuyển động cho Mandy. Cô ấy là một nhân vật rất thú vị. Nếu chơi game, hãy cho tôi biết khi các bạn tìm thấy tôi nhé", nữ diễn viên chia sẻ.

Lexie Shoaibi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York (NYU), sở hữu bằng Cử nhân Mỹ thuật (BFA) chuyên ngành kịch nghệ. Cô cũng từng được đào tạo diễn xuất tại Stella Adler Studio, một cơ sở đào tạo diễn viên có tiếng tại Mỹ.

Trước khi tham gia GTA 6, Shoaibi từng góp mặt trong một số dự án truyền hình như The Good Fight với vai Zoe, Hollywood với vai Stephanie, đồng thời tham gia lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình Hamster & Gretel của Disney. Ngoài công việc trên màn ảnh, cô còn hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, từng tham gia nhiều vở kịch và hợp tác với công ty quản lý người mẫu Stetts Model Management.

Mandy là nhân vật phụ xuất hiện ở chương đầu tiên của GTA 6. Trong một nhiệm vụ, nam chính Jason được giao đến nhà cô để thu tiền thuê. Tuy nhiên, Mandy yêu cầu anh sửa bồn rửa và đường ống nước bị tắc trước khi đồng ý trả tiền.

Trong lúc Jason sửa chữa, Mandy bất ngờ thay bikini và liên tục tìm cách tán tỉnh anh. Sau khi bị từ chối, cô dần bộc lộ những hành vi bất thường, thậm chí có dấu hiệu theo dõi và ám ảnh với nam chính cùng bạn gái của anh.

Nhân vật Mandy gây sốt trong GTA 6 nhờ ngoại hình nóng bỏng và tính cách bí ẩn.

Đáng chú ý, một số chi tiết bí ẩn trong căn nhà của Mandy cũng khiến game thủ bàn luận sôi nổi. Vật thể gây tắc nghẽn bồn rửa được cho là có hình dạng giống ngón tay người. Từ đây, nhiều người đặt giả thuyết Mandy có thể đang che giấu một bí mật nguy hiểm, thậm chí là sát nhân hàng loạt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của cộng đồng người chơi.

GTA 6 chính thức phát hành ngày 19/11, sau hơn một thập kỷ phát triển. Theo Reuters, kinh phí sản xuất trò chơi ước tính khoảng 1 tỷ USD . Ngay ngày đầu ra mắt, bom tấn này đã đạt doanh số bán lẻ 3,79 tỷ USD trên toàn cầu, theo số liệu do công ty mẹ Take-Two Interactive công bố ngày 20/11. Thành tích này giúp GTA 6 lập kỷ lục về doanh số ngày đầu trong ngành giải trí, vượt xa mức 800 triệu USD mà phần tiền nhiệm GTA 5 đạt được trong 24 giờ đầu phát hành.