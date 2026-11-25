Trailer cuối cùng của "Avengers: Doomsday" đạt 563 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trở thành trailer có lượng người xem cao thứ nhì mọi thời đại.

Theo Deadline, trong 24 giờ đầu tiên, trailer Avengers: Doomsday thu hút 563 triệu lượt xem, vượt qua teaser đầu tiên của chính bộ phim này (503 triệu lượt xem) và teaser Deadpool & Wolverine tại Super Bowl 2024 (365 triệu lượt, tính cả lượng người xem trên sóng truyền hình).

Thông thường, trailer cuối cùng có lượng người xem thấp hơn trailer đầu tiên. Tuy nhiên, Avengers: Doomsday lại đi ngược xu hướng này. Xét trên toàn bộ các trailer điện ảnh, sản phẩm mới của Marvel và Disney chỉ đứng sau Spider-Man: Brand New Day (đạt 718,6 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu).

Một cảnh trong trailer cuối cùng của Doomsday. Ảnh: Disney.

Các thống kê khác cho thấy trailer mới nhận được gần một triệu lượt đề cập trên mạng xã hội trong 24 giờ đầu. Đây cũng là trailer được bàn luận nhiều thứ hai tính từ năm 2023, chỉ đứng sau teaser đầu tiên của chính bộ phim với một triệu lượt đề cập.

Đến sáng thứ Ba, trailer Avengers: Doomsday lần lượt chiếm ba vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng xu hướng phim của YouTube. Sau khi phát hành, các từ khóa liên quan đến Avengers: Doomsday cũng dẫn đầu xu hướng trên X (tiền thân là Twitter) và duy trì vị trí trong top 5 suốt tám giờ liên tiếp. Buổi phát trực tiếp đồng hồ đếm ngược của bộ phim trên YouTube ghi nhận lượng người xem đồng thời cao nhất từ trước đến nay, với 306.000 người.

Thực tế, các đơn vị phát hành thường thận trọng khi đánh giá mối liên hệ trực tiếp giữa những chỉ số truyền thông và doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, lượng tương tác khổng lồ dành cho trailer cuối của Avengers: Doomsday đang cho thấy bộ phim có tiềm năng lập kỷ lục doanh thu mở màn.

Ở diễn biến song song, chiến dịch quảng bá toàn cầu của Avengers: Doomsday cũng được khởi động tại chặng đua Công thức 1 ở Las Vegas cuối tuần qua. Các ngôi sao Chris Evans, Anthony Mackie và Simu Liu xuất hiện trong sự kiện. Ban tổ chức đồng thời triển khai chiến dịch quảng bá bộ phim trên công trình giải trí Sphere, giới thiệu máy bay taxi được trang trí theo chủ đề Avengers và trình làng mẫu xe trình diễn của đội Williams lấy cảm hứng từ Doctor Doom.

Phim ra rạp cuối năm nay. Ảnh: Disney.

Chuyến quảng bá toàn cầu của phim dự kiến tiếp tục diễn ra tại São Paulo, Gold Coast, Rome, London, Seoul, Thượng Hải, Toronto và Los Angeles. Trong tuần này, nhiều công trình quảng cáo ngoài trời quy mô lớn mang chủ đề Avengers cũng xuất hiện tại Oakland, New Orleans, Santa Fe, New York và New Jersey. Mỗi công trình gắn với một nhân vật thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Tính trên toàn bộ chiến dịch quảng bá bằng video từ trước đến nay, Avengers: Doomsday đã đạt tổng cộng 3,3 tỷ lượt xem và 4,8 triệu lượt đề cập trên mạng xã hội.