Đêm chung kết Miss Universe lần thứ 75 diễn ra tại nhà thi đấu El Choliseo, thành phố San Juan, Puerto Rico đã khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện nước chủ nhà - Jennifer Barreto. Nhận lại vương miện từ người tiền nhiệm Fátima Bosch (Mexico), người đẹp 27 tuổi giúp Puerto Rico bổ sung chiếc vương miện thứ 6 vào bảng vàng thành tích tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh. Cô cũng gây chú ý khi là thí sinh đầu tiên đã kết hôn và sinh con đăng quang Miss Universe

Jennifer Barreto tên đầy đủ là Jennifer Abreu Mora de Barreto, sinh ngày 17/12/1998 tại thành phố Mayagüez và lớn lên ở Isabela, Puerto Rico. Cô sở hữu chiều cao 1,82 m cùng hình thể đẹp, nóng bỏng. Cô từng có nhiều năm gắn bó với môn bóng chuyền từ bậc tiểu học đến trung học. Tuy nhiên, một chấn thương nghiêm trọng ở vai phải buộc cô phải lên bàn mổ đã khép lại giấc mơ thể thao chuyên nghiệp. Rời sân đấu, người đẹp tập trung cho con đường học vấn. Cô tốt nghiệp cử nhân Tâm lý học nghiên cứu, sở hữu hai bằng thạc sĩ về Tâm lý học và Công tác xã hội lâm sàng.

Năm 2021, Jennifer gia nhập Bộ Quốc phòng Mỹ tại căn cứ Fort Hood (bang Texas) với vai trò nhà giáo dục và chuyên viên đồng ứng phó khủng hoảng. Tại đây, cô trực tiếp hỗ trợ các gia đình quân nhân đối mặt với bạo lực gia đình, lạm dụng trẻ em, đồng thời đào tạo các cấp lãnh đạo về chiến lược can thiệp, phòng ngừa. Sau đó, người đẹp đảm nhận vị trí Chuyên gia Phòng ngừa, chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro cộng đồng và xây dựng các kế hoạch nâng cao sức khỏe tinh thần trong môi trường quân đội.

Ở tuổi 27, Jennifer Barreto có cuộc sống gia đình viên mãn bên chồng là Yan Carlos Barreto Calderón - một trung sĩ thuộc Sư đoàn Dù 101 của Quân đội Mỹ - cùng cô con gái nhỏ Penélope chào đời năm 2019.

Quyết định bước chân vào giới hoa hậu của cô đến khá muộn và đầy bất ngờ. Mùa hè năm 2025, khi chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm làm người mẫu hay thi sắc đẹp nào, Jennifer quyết định chuyển tới bang Georgia để bước vào quá trình rèn luyện khắc nghiệt. Trong hành trình này, bà mẹ một con đã nỗ lực giảm hơn 30 kg để đạt được hình thể săn chắc, chuẩn mực cho các cuộc thi nhan sắc. Bước vào Miss Universe 2026 với tư cách đại diện nước chủ nhà, Jennifer Barreto - được fan sắc đẹp quê nhà ưu ái gọi bằng biệt danh "La Barreto". Trước đêm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã đánh giá cô là thí sinh nổi bật nhất khu vực châu Mỹ.

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