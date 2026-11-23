Đường đi bộ Nguyễn Huệ náo nhiệt, sôi động vào tối 22/11. Lãnh đạo TP.HCM, hàng trăm nghệ sĩ, người dân cùng thưởng thức bữa tiệc âm nhạc "Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM 2026".

Vũ điệu khăn rằn của hàng nghìn người

Tối 22/1, tuyến Đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) ken đặc người. Hàng nghìn người người dân, du khách trong và ngoài nước rảo bộ, tận hưởng bầu không khí sôi động, náo nhiệt với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ. Không gian tổ chức trên tuyến phố như một sân khấu lễ hội mở, với các khu vực trải nghiệm, giao lưu và 4 không gian biểu diễn nghệ thuật đồng thời, tạo sự kết nối giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại. Sau nghi thức dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khai mạc trình diễn nghệ thuật 3D Mapping là Vũ hội đường phố - Sắc màu văn hóa Việt Nam. Vũ hội đường phố được xây dựng thành một đại cảnh nghệ thuật cộng đồng, lấy tinh thần đại đoàn kết dân tộc làm chủ đề xuyên suốt, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại. Điểm nhấn là đại cảnh 54 trống hội đồng loạt vang lên, tượng trưng cho sự hội tụ của 54 dân tộc Việt Nam. Vũ hội khăn rằn có sự tham gia của nghệ sĩ, đại diện 54 dân tộc, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên và đông đảo người dân, du khách.

Bữa tiệc âm nhạc đặc sắc

Hoạt động cuối cùng khép lại đêm khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 là chương trình nghệ thuật quy tụ hàng nghìn nghệ sĩ Việt, vũ công... Show diễn kéo dài trong khoảng 90 phút, được dàn dựng thành các chương, bao gồm những khúc, tiết mục tôn vinh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định giá trị văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng, đồng thời giới thiệu hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo, hội nhập và giàu bản sắc.

Phương Thanh, Thảo Trang 'đọ giọng'

Sân khấu chương trình được dàn dựng công phu, hiệu ứng ánh sáng, visual mãn nhãn. Trên sân khấu, ca sĩ Phương Thanh gây xúc động với ca khúc Hát cho người còn sống (Sáng tác: Trương Quý Hải). Nghệ sĩ Chánh Thuận, Thanh Loan cùng các nhóm múa tham gia hỗ trợ tiết mục. Giọng hát nội lực, khỏe khoắn của nữ ca sĩ nhận nhiều sự cỗ vũ từ phía đông đảo người nghe ngồi ở dưới hàng ghế khán giả. Ca sĩ Hiền Thục, Thảo Trang... cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công cũng lần lượt mang tới những tiết mục nhiều màu sắc, từ sôi động đến sâu lắng.