Hoa hậu Thanh Thủy hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam bằng bộ ảnh chụp với áo dài. Theo cô, yêu văn hóa đôi khi không phải là giữ mọi thứ đứng yên trong quá khứ, mà để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục sống, thở và đồng hành một cách tự nhiên trong nhịp sống hôm nay. "Có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng bạn bè ở nhiều vùng đất khác nhau, Thủy nhận ra một điều thú vị: càng tiếp xúc với nhiều nền văn hóa mới, mình lại càng hiểu rõ hơn gốc rễ của chính mình. Bởi điều khiến một người trở nên đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ là những gì mình thể hiện ra bên ngoài, mà là câu chuyện về quê hương, cội nguồn và những giá trị đã góp phần hình thành nên con người mình", cô chia sẻ.