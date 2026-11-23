Bộ phim "Mẹ Mìn" có Nhật Kim Anh, Minh Hằng bất ngờ thông báo dời lịch chiếu lần thứ 2.

Trưa 23/11, nhà sản xuất phim Mẹ Mìn thông báo dời lịch chiếu chính thức sang ngày 2/12. Đây là lần thứ hai dự án điện ảnh này hủy lịch phát hành.

Nhà sản xuất không thông báo lý do dời lịch chiếu. Song nguyên nhân được cho là nhằm né sức hút của bộ phim đang đứng top 1 phòng vé - Trại giam hạnh phúc (Trung Lùn).

Theo nhà sản xuất, dù thay đổi thời gian khởi chiếu, lịch trình premiere cùng toàn bộ các hoạt động quảng bá, truyền thông vẫn giữ nguyên.

Mẹ Mìn tiếp tục dời lịch phát hành. Ảnh: NSX.

Mẹ Mìn từng trải qua một lần dời lịch chiếu vào ngày 21/10. Thời điểm đó, nhà sản xuất cho biết quyết định này xuất phát từ mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản phim, nhằm mang đến trải nghiệm chỉn chu hơn khi tác phẩm đến với khán giả.

Đến ngày 13/11, ê-kíp tổ chức buổi giới thiệu dự án với sự tham gia của dàn diễn viên và các thành viên đoàn phim.

Mẹ Mìn do Jack Carry On đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, giật gân pha trộn yếu tố kỳ bí, khai thác hình tượng nhân vật bước ra từ câu chuyện truyền miệng dân gian vốn là nỗi khiếp sợ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Phim kể về Mẹ Mìn có khả năng ban phát điều ước cho mọi người. Tuy nhiên, những người tham gia đều phải thực hiện một bản giao kèo với những điều kiện khắt khe và cái giá phải trả đắt đỏ.

Trong trailer mới được công bố, phim còn hé lộ câu chuyện gia đình, mối quan hệ và biến cố của mẹ Hạnh (Nhật Kim Anh) và con trai Hiếu (Khương Lê). Khi còn nhỏ, Hiếu gặp nhiều tổn thương và rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất, bế tắc vì tiền bạc lúc trưởng thành. Mẹ Mìn (Minh Hằng) xuất hiện cùng câu gọi "Bé ngoan về nhà với mẹ nào" mỗi khi Hiếu rơi vào đau khổ, bế tắc.

Mẹ Mìn đánh dấu sự trở lại của Nhật Kim Anh và Minh Hằng với điện ảnh. Trong khi đó, với Khương Lê, anh cũng nhận được nhiều kỳ vọng sau bộ phim trăm tỷ Hẹn em ngày nhật thực (Lê Thiện Viễn).