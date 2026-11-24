Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ phát biểu về trách nhiệm gìn giữ văn hóa Việt Nam.

Sáng 24/11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phương Mỹ Chi vinh dự đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, trước sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu trên cả nước.

Trong bài phát biểu, nữ ca sĩ chia sẻ về niềm tự hào khi được sinh ra và trưởng thành trong một đất nước hòa bình, đang không ngừng đổi mới và hội nhập. Cô nhấn mạnh: "Chúng con may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đang đổi mới, hội nhập và ngày càng phát triển... Nhưng giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu ấy, càng trưởng thành, chúng con càng nhận ra rằng, hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ".

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ phát biểu về trách nhiệm gìn giữ văn hóa Việt Nam.

Từ niềm tự hào về những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ, Phương Mỹ Chi tiếp tục đề cập đến trách nhiệm của mỗi người trong hành trình gìn giữ và làm giàu thêm di sản văn hóa dân tộc. Theo đó, văn hóa không chỉ được bồi đắp bởi những người làm công tác bảo tồn, các nghệ nhân hay nghệ sĩ, mà còn hiện diện trong đời sống thường nhật và được tiếp nối qua những đóng góp của nhiều tầng lớp nhân dân. Mỗi cá nhân, bằng công việc, tri thức, sự sáng tạo và cách thực hành văn hóa trong đời sống, đều có thể góp phần gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.

Ngoài ra, nữ ca sĩ nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc đưa di sản bước tiếp cùng thời đại. Với lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy sáng tạo, người trẻ có thể tìm kiếm những phương thức mới để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam, từ các sản phẩm nghệ thuật đến nội dung số, qua đó đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Đây cũng là trách nhiệm đặt ra với những nghệ sĩ trẻ: không chỉ tiếp nhận văn hóa như một nguồn cảm hứng sáng tạo, mà còn chủ động tìm hiểu, trân trọng và góp phần lan tỏa di sản bằng chính ngôn ngữ nghệ thuật của thế hệ mình.

Để nhấn mạnh tinh thần ấy, Phương Mỹ Chi dẫn lại lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế".

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc cùng Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi tại sự kiện.

Lời căn dặn cũng gợi mở một cách nhìn về hành trình hội nhập: bản sắc văn hóa không phải là điều người trẻ cần để lại phía sau, mà chính là nền tảng để mỗi cá nhân tự tin khẳng định mình và giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Phương Mỹ Chi cũng dành một phần trong bài phát biểu để chia sẻ về mối liên kết giữa bản thân và văn hóa dân tộc: "Với riêng con, những câu hò, điệu lý quê hương là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa con đến với tình yêu thương của khán giả. Từ đó đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để con tìm tòi, sáng tạo, kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình".

Khép lại bài phát biểu, Phương Mỹ Chi gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối giữa các thế hệ, đồng thời nhắc lại niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước.

"80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào sức mạnh soi đường của văn hóa. Hôm nay, thế hệ trẻ chúng con nguyện tiếp nối niềm tin ấy bằng trách nhiệm và hành động của chính mình, để những giá trị văn hóa cha ông trao truyền mãi được tiếp nối; để dù đi đến đâu, mỗi người trẻ Việt Nam vẫn luôn tự hào về cội nguồn dân tộc, tự tin mang theo hồn Việt trên hành trình đi tới tương lai", cô cho biết.

Những năm qua, Phương Mỹ Chi ghi dấu ấn tại nhiều chương trình, sân khấu nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Nữ ca sĩ liên tiếp được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng (2024, 2025), nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024 và Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025.

Ở lĩnh vực âm nhạc, cô đạt hạng Ba tại cuộc thi quốc tế Sing! Asia 2025, trở thành Quán quân chương trình Em Xinh "say hi" 2025 và được ghi nhận tại nhiều giải thưởng như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng... Bên cạnh các dự án cá nhân, nữ ca sĩ còn góp giọng trong dự án Made in Vietnam của DTAP.