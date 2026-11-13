Nhật Kim Anh: 'Tôi sợ diễn xuất của mình bị mai một'

Nhật Kim Anh thừa nhận lo lắng khi trở lại màn ảnh rộng sau ba năm vắng bóng. Trong khi đó, ê-kíp Mẹ Mìn" tiết lộ phim phải quay bổ sung và trải qua bốn lần kiểm duyệt.

Ngày 12/11, ê-kíp Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ đã có buổi showcase giới thiệu dự án với sự tham gia của dàn diễn viên và các thành viên đoàn phim. Tại sự kiện, Nhật Kim Anh gây chú ý khi chia sẻ về quyết định trở lại màn ảnh rộng sau ba năm vắng bóng, kể từ Vong nhi (2023).

Nữ diễn viên cho biết thời gian qua, cô ít tham gia các dự án điện ảnh lẫn truyền hình để tập trung cho gia đình và chăm sóc con nhỏ. Khi nhận được lời mời từ ê-kíp Mẹ Mìn, Nhật Kim Anh không giấu được sự lo lắng bởi đã lâu không đứng trước máy quay.

Nhật Kim Anh nói sợ khả năng diễn xuất bị mai một sau thời gian tập trung chăm sóc gia đình.

"Tôi vừa hoàn thành một việc, đó là thiên chức làm mẹ, và bây giờ mới bắt đầu dự định quay trở lại. Thật sự, tôi cũng khá lo lắng khi nhận lời tham gia bộ phim này. Bởi vì cũng rất lâu rồi tôi không diễn xuất, cho nên tôi sợ khả năng diễn xuất của mình bị mai một đi. Nhưng được Jack (PV: đạo diễn phim), cũng như mọi người động viên rất nhiều, cuối cùng tôi cũng đã nhận lời", cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất Tường Tâm cũng tiết lộ những khó khăn trong quá trình hoàn thiện bộ phim. Theo nhà sản xuất, ê-kíp từng nhận được yêu cầu cắt bỏ một phân đoạn quan trọng liên quan trực tiếp đến nhân vật Mẹ Mìn do Minh Hằng thủ vai. Thời điểm đó, tác phẩm đã cận ngày phát hành nên việc chỉnh sửa đặt đoàn phim trước nhiều áp lực.

"Ngay ngày nhận được thông báo từ Cục Điện ảnh về việc bộ phim bắt buộc phải cắt một phân đoạn, tôi thực sự rất sốc. Phân đoạn này bị yêu cầu cắt bỏ cũng vì bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất, không biết rằng nó có những yếu tố nhạy cảm, ảnh hưởng đến quá trình kiểm duyệt. Hầu như cả buổi chiều hôm đó, tôi cảm thấy bần thần, không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào. Bởi đây là một phân đoạn rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến nhân vật Mẹ Mìn và vai diễn của Minh Hằng", Tường Tâm kể.

Tường Tâm cho biết ban đầu đã quyết định sử dụng bản dựng sau khi cắt cảnh để kịp tiến độ phát hành. Tuy nhiên, sau khi nhận được góp ý, cô cân nhắc lại và quyết định quay bổ sung phân đoạn này, dù biết sẽ phát sinh nhiều vấn đề về lịch trình, kinh phí.

Sau quyết định này, ê-kíp gấp rút viết lại kịch bản trong một ngày và tổ chức quay bổ sung trong hai ngày. Việc thay đổi bản dựng khiến đoàn phim phải điều chỉnh lịch phát hành, đồng thời thực hiện lại các thủ tục kiểm duyệt. Tường Tâm cho biết tác phẩm đã trải qua tổng cộng bốn lần kiểm duyệt và có hai giấy phép phổ biến phim.

Nhà sản xuất Tường Tâm và đạo diễn Jack Carry On tại buổi giới thiệu phim Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ ngày 12/11.

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ là dự án điện ảnh kinh dị, tâm linh do Jack Carry On đạo diễn, với sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê và Phát La. Phim mang màu sắc dark fantasy, khai thác hình tượng Mẹ Mìn trong văn hóa dân gian Việt Nam.

Tác phẩm sử dụng nhiều kỹ xảo hình ảnh (VFX) để xây dựng thế giới kỳ ảo và tạo hình nhân vật. Câu chuyện xoay quanh những giao kèo bí ẩn có khả năng thay đổi số phận con người, đồng thời đề cập đến bi kịch gia đình, khát vọng cá nhân và cái giá phải trả khi những điều ước trở thành hiện thực.