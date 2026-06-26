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Podcast Văn chương

Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cóc kiện trời

  • Thứ sáu, 26/6/2026 21:49 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Ngày xửa ngày xưa, vào một năm nọ, Trời ra một cơn hạn hán chưa từng có bao giờ. Anh chàng Cóc tía bé nhỏ tính chuyện lên thiên đình kiện Trời làm mưa cứu muôn loài…

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    Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cóc kiện trời

    Ngày xửa ngày xưa, vào một năm nọ, Trời ra một cơn hạn hán chưa từng có bao giờ. Anh chàng Cóc tía bé nhỏ tính chuyện lên thiên đình kiện Trời làm mưa cứu muôn loài…

    Podcast Văn chương

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