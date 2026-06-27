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Podcast Văn chương

Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cóc và Chuột

  • Thứ bảy, 27/6/2026 20:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Xưa có một con Cóc làm bạn với một con Chuột thân lắm. Chuột thường vẫn xuống nhà Cóc chơi luôn. Sau Cóc nghe nói vợ Chuột mới nằm bếp, Cóc nghĩ mình là bạn, muốn đến mừng.

Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cóc và Chuột

Xưa có một con Cóc làm bạn với một con Chuột thân lắm. Chuột thường vẫn xuống nhà Cóc chơi luôn. Sau Cóc nghe nói vợ Chuột mới nằm bếp, Cóc nghĩ mình là bạn, muốn đến mừng.

Podcast Văn chương

Truyện Kiều bản Tiên Điền

20:30 22/06/2026

Truyện Kiều (bản Tiên Điền) là ấn phẩm do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chủ trì xuất bản, cùng với nhóm biên soạn là những nhà kiều học yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều.

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