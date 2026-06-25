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Podcast Văn chương

Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: 'Công lao hiển hách'

  • Thứ năm, 25/6/2026 21:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam, những giai thoại về các ông trạng tài ba, mưu lược luôn mang đến niềm tự hào và sự kính phục cho bao thế hệ người đọc.

Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: 'Công lao hiển hách'

Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam, những giai thoại về các ông trạng tài ba, mưu lược luôn mang đến niềm tự hào và sự kính phục cho bao thế hệ người đọc.

Podcast Văn chương

Truyện Kiều bản Tiên Điền

21:24 22/06/2026

Truyện Kiều (bản Tiên Điền) là ấn phẩm do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chủ trì xuất bản, cùng với nhóm biên soạn là những nhà kiều học yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều.

45 chữ 'hương' trong Truyện Kiều

21:24 30/05/2026

“Truyện Kiều” có 45 lần xuất hiện chữ “hương”, liên quan đến mùi thơm là 37 lần. Trong đó 27 lần chữ “hương” gắn với nhân vật Thuý Kiều, 4 lần gắn với nhân vật Đạm Tiên.

Tên ban đầu của 'Truyện Kiều' là gì?

21:24 30/05/2026

Khi sáng tác truyện thơ Nôm về nàng Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm là gì? Cho đến nay, giới nghiên cứu Kiều vẫn còn phân vân, chưa dứt khoát hẳn một nhan đề nào.

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