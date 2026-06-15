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Podcast Văn chương

Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ: Chiếc lông én kỳ diệu

  • Thứ hai, 15/6/2026 21:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những ngày nắng oi ả kéo dài, én con nói với bố: Bố ơi, con khát nước quá, phải làm sao bây giờ?

Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ: Chiếc lông én kỳ diệu

Những ngày nắng oi ả kéo dài, én con nói với bố: Bố ơi, con khát nước quá, phải làm sao bây giờ?

Podcast Văn chương

Tên ban đầu của 'Truyện Kiều' là gì?

21:47 30/05/2026

Khi sáng tác truyện thơ Nôm về nàng Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm là gì? Cho đến nay, giới nghiên cứu Kiều vẫn còn phân vân, chưa dứt khoát hẳn một nhan đề nào.

Tình thương Từ Hải dành cho Kiều

21:47 30/05/2026

Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Truyện Kiều mang giá trị nhân đạo lớn lao. Tình thương ấy được trải dài đong đầy xuyên suốt tác phẩm.

Phép sóng đôi trong 'Truyện Kiều'

21:47 10/05/2026

Trong “Truyện Kiều”, Đại thi hào Nguyễn Du đã sử dụng phép sóng đôi, hay còn gọi là bài tỉ. Phép tu từ cổ xưa này làm cho cấu trúc lời thơ được chỉnh tề, rõ rệt, nhất quán.

Thế ngồi của các nhân vật trong 'Truyện Kiều' nói lên điều gì?

21:47 30/04/2026

Ngồi là một trong bốn trạng thái tĩnh của con người. Tưởng rằng trạng thái này ít thể hiện được vị thế và cảm xúc thế nhưng trong “Truyện Kiều”, qua các thế ngồi của mình, các nhân vật đã tự khắc họa địa vị, thái độ, tính cách, cảm xúc của mình.

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