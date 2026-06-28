Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cô giáo đến từ Trái đất
Podcast Văn chương
Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cô giáo đến từ Trái đất
Đĩa bay bay thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa cô giáo của Trái đất đến hành tinh Bí đỏ. Những cô giáo này là ai vậy?
Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cóc và Chuột
Xưa có một con Cóc làm bạn với một con Chuột thân lắm. Chuột thường vẫn xuống nhà Cóc chơi luôn. Sau Cóc nghe nói vợ Chuột mới nằm bếp, Cóc nghĩ mình là bạn, muốn đến mừng.
Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cóc kiện trời
Ngày xửa ngày xưa, vào một năm nọ, Trời ra một cơn hạn hán chưa từng có bao giờ. Anh chàng Cóc tía bé nhỏ tính chuyện lên thiên đình kiện Trời làm mưa cứu muôn loài…
Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: 'Công lao hiển hách'
Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam, những giai thoại về các ông trạng tài ba, mưu lược luôn mang đến niềm tự hào và sự kính phục cho bao thế hệ người đọc.
Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Tí hon canh bầu trời
Giữa thảo nguyên bao la, có một loài sinh vật bốn chân nhỏ bé. Tuy nhút nhát trước những bước chân gia súc lớn, chúng lại sở hữu chiếc đuôi xù kỳ diệu.
Truyện Kiều (bản Tiên Điền) là ấn phẩm do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền chủ trì xuất bản, cùng với nhóm biên soạn là những nhà kiều học yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều.
Lý do Kiều đoàn viên nhưng không chọn thân mật với Kim Trọng
Kết thúc 15 năm lưu lạc trầm luân, Kiều gặp lại cha mẹ, người xưa. Bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm, nàng đã "Từ rày khép cửa phòng thu/ Chẳng tu thì cũng như tu mới là".
Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ: 'Cá và chim cốc'
Ngày xưa chim cốc thường hay lặn xuống nước để bắt cá ăn. Cá bị chết vì chim cốc rất nhiều.