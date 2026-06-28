Kể chuyện cho bé trước giờ đi ngủ: Cô giáo đến từ Trái đất

Đĩa bay bay thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đưa cô giáo của Trái đất đến hành tinh Bí đỏ. Những cô giáo này là ai vậy?