Phò mã là con rể của vua, vậy con dâu của vua gọi là gì?

“Phò mã” vốn là tên một chức quan thời Hán, đầy đủ là Phò mã đô úy, về sau được dùng để chỉ chồng của công chúa, tức là con rể nhà vua. Con dâu của vua có cách gọi khác.

Trong tiếng Việt, “phò mã” thường được hiểu là cách gọi chồng của công chúa, tức con rể của vua. Tuy nhiên, theo Tầm nguyên từ điển của Lê Văn Hòe, từ này ban đầu không mang nghĩa như vậy mà xuất phát từ tên một chức quan thời nhà Hán.

Theo Lê Văn Hòe, nhiều người giải thích “phò mã” với nghĩa “phò” là giúp, “mã” là ngựa. Theo cách hiểu này, phò mã là người đi bên ngựa của nhà vua để giúp đỡ, từ đó chỉ người thân cận với vua.

Tác giả cho rằng cách giải thích trên chưa đúng. “Phò” ở đây là con ngựa dùng để đóng vào xe. “Phò mã” nguyên là tên một chức quan, đầy đủ là Phò mã đô úy, xuất hiện từ thời nhà Hán.

Từ đời Tấn về sau, các vị vua đặt lệ rằng người lấy công chúa sẽ được bổ nhiệm vào chức Phò mã đô úy. Về sau, cách gọi này dần được dùng để chỉ người lấy công chúa. Theo thời gian, người ta chỉ còn hiểu “phò mã” với nghĩa con rể vua mà không còn nhớ đây vốn là tên một chức quan.

Không chỉ chồng của công chúa có cách gọi riêng, con dâu của vua ngày xưa cũng được gọi bằng một danh xưng đặc biệt là “hoàng tức”.

Theo An Chi trong Chuyện Đông, chuyện Tây , “hoàng” là thành tố chỉ những gì liên quan đến vua hoặc thuộc về nhà vua. Trong khi đó, “tức” là dạng viết tắt chỉ phụ nữ, mang nghĩa con dâu.

Ghép hai thành tố này, “hoàng tức” được dùng để gọi con dâu của vua. Như vậy, nếu “phò mã” chỉ người lấy công chúa thì “hoàng tức” là cách gọi con dâu của nhà vua trong cách dùng từ xưa.