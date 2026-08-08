Xúp hay súp, xốt hay sốt, si rô hay xi rô?

Nhiều người thường viết "súp", "si rô", "sốt". Tuy nhiên, theo Từ điển tiếng Việt của học giả Hoàng Phê chủ biên, cách viết đúng là "xúp", "xốt", "xi rô".
Cuốn Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa của tác giả Nguyễn Thùy Dung cũng nói tới vấn đề này.
Theo tác giả, từ "xốt" có tỷ lệ dùng đúng cao hơn, còn từ "súp" và "si rô" được dùng sai rất phổ biến.
Cũng theo tác giả, cả 3 từ này đều không phải ngoại lệ của quy tắc phiên âm từ mượn gốc Pháp hoặc gốc Anh ra tiếng Việt.
Quy tắc này như sau: "c,s" được chuyển thành "x"; "ch, sh" được chuyển thành "s".
Tác giả liệt kê một số trường hợp làm mẫu. Ví dụ, với quy tắc một là xi măng (cement), xi nê (ciné), xúc xích (sausage), xăng đan (sandal)...
Với quy tắc hai là sơ mi (chemise), súp lơ (chou-fleur), sô cô la (chocolate),...
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.