Xúp hay súp, xốt hay sốt, si rô hay xi rô?

Trái với thói quen dùng của nhiều người, theo "Từ điển tiếng Việt" do học giả Hoàng Phê chủ biên, từ đúng chính tả là "xúp", "xốt", "xi rô", do đây là phiên âm từ mượn.

Nhiều người thường viết "súp", "si rô", "sốt". Tuy nhiên, theo Từ điển tiếng Việt của học giả Hoàng Phê chủ biên, cách viết đúng là "xúp", "xốt", "xi rô".

Cuốn Nỗ lực từng chút, ngòi bút nở hoa của tác giả Nguyễn Thùy Dung cũng nói tới vấn đề này.

Theo tác giả, từ "xốt" có tỷ lệ dùng đúng cao hơn, còn từ "súp" và "si rô" được dùng sai rất phổ biến.

Cũng theo tác giả, cả 3 từ này đều không phải ngoại lệ của quy tắc phiên âm từ mượn gốc Pháp hoặc gốc Anh ra tiếng Việt.

Quy tắc này như sau: "c,s" được chuyển thành "x"; "ch, sh" được chuyển thành "s".

Tác giả liệt kê một số trường hợp làm mẫu. Ví dụ, với quy tắc một là xi măng (cement), xi nê (ciné), xúc xích (sausage), xăng đan (sandal)...

Với quy tắc hai là sơ mi (chemise), súp lơ (chou-fleur), sô cô la (chocolate),...