Jun Ji Hyun bị tẩy chay, hủy bỏ loạt quảng cáo?

Jun Ji Hyun vẫn nằm trong tâm điểm tranh cãi, đối diện làn sóng tẩy chay vì một câu thoại. Trước thông tin bị hủy bỏ quảng cáo, công ty quản lý của nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận.

Theo China Times, Tempest (tạm dịch: Giông tố) do Jun Ji Hyun đóng chính trở thành tâm điểm tranh cãi những ngày qua xoay quanh câu thoại có nội dung: "Tại sao Trung Quốc lại ủng hộ chiến tranh”. Ngay lập tức, hàng loạt khán giả tại xứ tỷ dân bày tỏ sự phẫn nộ, đồng loạt tuyên bố quay lưng.

Làn sóng tẩy chay ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Jun Ji Hyun. Tờ China Times tiết lộ La Mer, Piaget cùng một thương hiệu khác mà cô làm đại diện đã hủy hợp đồng. Ước tính, Jun Ji Hyun thiệt hại lên tới 230 triệu NDT (khoảng 32 triệu USD ).

Trên trang đánh giá phim Douban, Tempest từ điểm số 7.1 giảm mạnh còn 4.2 và kéo theo lượng lớn bình luận tiêu cực. Trong bối cảnh này, các tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên cũng khóa chức năng bình luận.

Jun Ji Hyun gây tranh cãi khi đảm nhận vai chính trong Tempest. Ảnh: Disney+.

Động thái mới nhất, PEACHY (Peach Company) - công ty quản lý của nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận cáo buộc bị tẩy chay do câu thoại trong bộ phim Tempest, theo Osen.

"Việc hủy bỏ quảng cáo của nữ diễn viên Jun Ji Hyun tại Trung Quốc là vô căn cứ. Chúng tôi đã liên lạc với đối tác phía Trung Quốc và nhận được phản hồi rằng thông tin này là sai sự thật. Lịch trình tham gia sự kiện, quảng cáo và ghi hình bị hoãn lại chứ không hề bị hủy bỏ. Việc tạm hoãn được quyết định trước khi bộ phim Tempest phát sóng. Lý do đưa ra là tình hình thực tế tại thời điểm ấy", người đại diện cho biết.

Sinh năm 1981, Jun Ji Hyun là một trong những ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc. Cô gây sốt từ My Sassy Girl và Il Mare, từng hợp tác với Lý Băng Băng, Ngô Quân Mai trong Snow Flower and the Secret Fan. Năm 2022, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jun Ji Hyun dẫn đầu danh sách những ngôi sao sở hữu nhiều bất động sản nhất xứ sở kim chi với tổng giá trị lên đến 72 triệu USD .