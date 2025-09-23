Gương mặt Lee Dong Gun biến dạng gây lo lắng

Lee Dong Gun tiết lộ mắc bệnh hiếm gặp, khiến khán giả lo lắng. Hình ảnh khuôn mặt của anh tại bệnh viện thu hút chú ý.

Theo Nate, diễn viên Hàn Quốc Lee Dong Gun gây lo lắng khi xuất hiện với khuôn mặt biến dạng, tiết lộ mắc một căn bệnh hiếm gặp. Thông tin này được công bố trong chương trình truyền hình thực tế Những đứa con hư phát sóng trên SBS.

Xuất hiện tại bệnh viện với đôi mắt đỏ ngầu, Lee Dong Gun cho biết anh thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau dữ dội. Nam diễn viên mô tả: “Cảm giác như bị kim nhọn đâm ngay dưới cơ vai, chỉ cần hít thở cũng đau buốt”. Anh cho hay bệnh tái phát đều đặn mỗi tháng, có lúc cơn đau khiến anh không chịu đựng nổi.

Bác sĩ thăm khám nhận định đây là căn bệnh hiếm, chỉ khoảng 1% người Hàn Quốc mắc phải. Tuy nhiên, tên bệnh cụ thể chưa được công bố trên sóng truyền hình. Kết quả chẩn đoán bất ngờ khiến Lee Dong Gun cùng mẹ anh bàng hoàng và lo lắng.

Theo ê-kíp sản xuất, các kết quả xét nghiệm chi tiết và hướng điều trị của nam diễn viên sẽ được phát sóng trong tập tiếp theo vào ngày 28/9. Thông tin về tình trạng sức khỏe của Lee Dong Gun đang thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Hình ảnh Lee Dong Gun trong chương trình. Ảnh: Nate.

Lee Dong Gun, sinh năm 1980, bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò ca sĩ năm 1998 trước khi khẳng định tên tuổi qua diễn xuất. Anh nổi bật trong các bộ phim truyền hình ăn khách như Lovers in Paris, Stained Glass và The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc.

Năm 2008, Lee chịu cú sốc lớn khi em trai qua đời trong một vụ tấn công tại Sydney. Hai năm sau, anh nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2012, rồi nhanh chóng trở lại với nhiều dự án truyền hình.

Lee Dong Gun hiện điều hành một quán cà phê tại đảo Jeju. Với phong cách thiết kế Địa Trung Hải và không gian mở, quán cà phê của anh nhanh chóng trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích.

Trong đời sống riêng, Lee kết hôn với nữ diễn viên Jo Yoon Hee năm 2017 và có một con gái, nhưng họ ly hôn năm 2020. Sau biến cố hôn nhân, anh tiếp tục duy trì sự nghiệp diễn xuất.