Quốc Thiên: 'Tôi từng rất tự ti'

  • Thứ hai, 22/9/2025 20:30 (GMT+7)
Tại sự kiện mới đây, nam ca sĩ chia sẻ về hành trình nghề và lý do "mạo hiểm" tổ chức concert quy mô 10.000 khán giả.

Sự kiện giới thiệu concert SkyNote 2025 - The Reflection của ca sĩ Quốc Thiên diễn ra ngày 22/9 ở TP.HCM. Buổi ra mắt có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, trong đó bao gồm những gương mặt đồng hành cùng Quốc Thiên ở các gameshow Chiến sĩ quả cảm, Anh trai vượt ngàn chông gai...

Tại sự kiện, Quốc Thiên có dịp chia sẻ về chặng đường nhiều năm làm nghề. Đáng chú ý, nam ca sĩ cũng nhắc đến quãng thời gian từng tự ti khi hoạt động trong giới giải trí.

Bùi Công Nam là nghệ sĩ khách mời trong concert của Quốc Thiên. Ảnh: BTC.

"Trước đây, không ai nghĩ Thiên có thể hát tốt như bây giờ, hay có khả năng ăn nói như vậy. Tôi cũng từng rất tự ti. Tới khi được khán giả yêu mến, có được một chút hào quang thật sự, thì tự tin hơn rất nhiều. Chính sự an tâm đấy đã giúp tôi vững vàng đứng trên sân khấu, để chia sẻ, trao đổi với mọi người nhiều hơn", Quốc Thiên nói.

Trước câu hỏi về việc mạo hiểm tổ chức concert 10.000 khán giả, Quốc Thiên cho biết năm ngoái anh đã có 2 đêm diễn với 8.000 khán giả, dù áp lực nhưng cuối cùng cũng hết vé. Nếu năm đầu tiên chỉ là sự khởi đầu, thì mùa thứ hai anh và ê-kíp muốn nâng cấp về quy mô. Với áp lực lớn, cả ê-kíp đã dành 2 tháng chuẩn bị, chăm chút từng chi tiết. "Có áp lực mới có sự phát triển, và tôi sẽ cố gắng giải bài toán đó", Quốc Thiên nói.

Concert của Quốc Thiên dự kiến được tổ chức vào tối 22/11. Đồng hành cùng nam ca sĩ là ê-kíp quen thuộc gồm giám đốc âm nhạc Hoài Sa, nhà sản xuất SlimV, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư. Các khách mời góp mặt trong đêm diễn gồm Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam và MONO.

