'Người Nhện' Tom Holland nhập viện khẩn cấp

Tom Holland gặp tai nạn trên phim trường "Spider-Man: Brand new day" và phải nhập viện vì chấn động não. Sự cố khiến quá trình quay phim bị tạm dừng.

Mới đây, Dailymail cho biết nam diễn viên Tom Holland đã gặp tai nạn trên phim trường Spider-Man: Brand new day hôm 19/9. Sự cố xảy ra tại Leavesden Studios, Watford, khi anh bị ngã trong lúc thực hiện cảnh hành động.

Theo truyền thông Anh, Holland bị ngã và va đập vào đầu, dẫn đến chấn động não. Anh được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương vào sáng thứ Sáu tuần qua.

Cơ quan An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp Anh được cho là có thể mở cuộc điều tra liên quan đến tai nạn.

Hãng phim cho biết quá trình quay bộ phim bom tấn trị giá 150 triệu bảng, vốn là phần thứ tư của Holland trong vai Người nhện, đã bị tạm dừng. Nhiều nguồn tin cho rằng kế hoạch phát hành phim, dự kiến công chiếu ngày 31/7/2026, có thể tiếp tục bị lùi do sự cố này.

Tom Holland bị tai nạn khi phải thực hiện các cảnh hành động. Ảnh: PA.

Ông Dominic Holland, cha của nam diễn viên, xác nhận tại một sự kiện từ thiện ở London rằng con trai sẽ phải tạm xa phim trường một thời gian để hồi phục. Tại buổi tiệc này, Holland xuất hiện cùng vị hôn thê Zendaya, song rời đi sớm vì cảm thấy không khỏe.

Spider-Man: Brand New Day là dự án lớn tiếp nối thành công của ba phần phim trước (Homecoming, Far From Home và No Way Home). Ngoài vai trò Người nhện, Holland cùng Zendaya còn đang tham gia The Odyssey, bộ phim chuyển thể sử thi Homer do đạo diễn Christopher Nolan thực hiện.

Nam diễn viên Tom Holland sinh năm 1996 tại London, Anh. Từ nhỏ, Holland đã tham gia học múa, diễn xuất và từng góp mặt trong vở nhạc kịch Billy Elliot the Musical, trước khi gây chú ý trên màn ảnh rộng với bộ phim The Impossible (2012).

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tom Holland đến khi anh được Marvel Studios lựa chọn vào vai Spider-Man năm 2015. Vai diễn Peter Parker đưa anh trở thành ngôi sao toàn cầu qua các phim Captain America: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) và Spider-Man: No Way Home (2021).

Tom Holland được đánh giá là kín tiếng, song công khai mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Zendaya từ năm 2021. Anh từng chia sẻ mong muốn dành nhiều thời gian cho gia đình khi lập gia đình và có con. Holland cũng công khai việc mắc chứng bất đọc (dyslexia) và ADHD từ nhỏ, đồng thời cho biết đã từ bỏ thói quen uống rượu.