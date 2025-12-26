Hạ Vũ Hòa bị tẩy chay vì lộ video ngoại tình

Ngày 25/12, CTWANT đưa tin nữ diễn viên Hạ Vũ Hòa bị ghi lại cảnh thân mật với một người đàn ông mặc đồ trắng trước hộp đêm vào rạng sáng. Theo đó, cả hai đều trong tình trạng say rượu, có hành vi tán tỉnh, ôm hôn ngay tại chỗ. Nữ diễn viên liên tục chủ động có cử chỉ gần gũi, trước khi được người đàn ông đưa lên xe và rời đi một mình.

Trang tin tức cho biết người đàn ông trong vụ việc xuất thân từ gia đình danh giá, từng du học nước ngoài, đã kết hôn và thường đăng tải hình ảnh cuộc sống gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Thông tin này khiến Hạ Vũ Hòa một lần nữa trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích.

Đáng nói, theo CTWANT, đây không phải lần đầu tiên Hạ Vũ Hòa gặp người đàn ông này. Vào đêm 6/5, phóng viên đã chứng kiến ​​Hạ Vũ Hòa cùng một nhóm bạn, bao gồm người đàn ông kể trên và một số người nước ngoài xuất hiện tại quán bar ở quận Đại An, Đài Bắc, Đài Loan. Sau đó, nhóm người này di chuyển đến một khách sạn để tiếp tục cuộc vui. Khi rời đi, Hạ Vũ Hòa và người đàn ông ôm tạm biệt nhau. Điều đó cho thấy mối quan hệ của họ không phải mới bắt đầu.

Người đàn ông kể trên thậm chí có mặt lúc nữ diễn viên họ Hạ ôm hôn ca sĩ Lý Khánh Kiệt vào tháng 4. Lúc đó, anh này được miêu tả như người thứ ba, quan sát những tương tác thân mật giữa Hạ Vũ Hòa và Lý Khánh Kiệt.

Sau khi sự việc lan truyền, Hạ Vũ Hòa nhanh chóng lên tiếng xin lỗi. Cô khẳng định chỉ quen biết người đàn ông qua sự giới thiệu của bạn bè, không hề có tình cảm đặc biệt. Hành động thiếu kiểm soát hoàn toàn xuất phát từ việc uống rượu quá mức.

"Tôi rất xin lỗi những người bị tổn thương vì sự việc này. Tôi sẽ suy ngẫm sâu sắc về hành vi của mình. Đoạn video do truyền thông ghi lại cho thấy tôi quen người đó qua bạn bè giới thiệu, không có tình cảm gì đặc biệt. Tuy nhiên, do uống rượu quá chén hôm đó, hành vi của tôi trở nên không đúng mực. Tôi rất tiếc về những tổn thương gây ra. Tôi luôn tôn trọng giá trị hôn nhân và gia đình. Trong tương lai, tôi sẽ thận trọng hơn, tự rèn luyện bản thân để tránh bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến hiểu lầm", nữ diễn viên chia sẻ.

Hạ Vũ Hòa sinh năm 1993, bước chân vào làng giải trí từ năm 18 tuổi và được biết đến qua nhiều tác phẩm truyền hình, nổi bật nhất là vai diễn trong Phong thủy thế gia. Cô từng có mối tình kéo dài 6 năm với ca sĩ Gino. Hồi tháng 4 năm nay, nữ diễn viên cũng bị chụp ảnh trong tình trạng say xỉn. Thời điểm đó, cô ôm hôn ca sĩ Lý Khánh Kiệt. Sau đó, nữ diễn viên công khai xin lỗi và hứa sẽ cai rượu.

