Joey Barton nguy cơ phá sản

Cựu tiền vệ Joey Barton đứng trước nguy cơ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau hàng loạt vụ kiện tụng kéo dài, với tổng chi phí pháp lý ước tính lên tới khoảng 1 triệu bảng.

Barton kiệt quệ tài chính.

Mới nhất, Barton bị bác đơn xin tại ngoại sau khi bị truy tố tội gây thương tích nghiêm trọng liên quan đến một vụ ẩu đả tại sân golf ở Liverpool. Đây chỉ là một trong nhiều rắc rối pháp lý mà cựu cầu thủ từng khoác áo Manchester City và Newcastle United phải đối mặt.



Trước đó, Barton phải bồi thường số tiền lớn cùng chi phí pháp lý sau khi thua kiện vì những phát ngôn mang tính xúc phạm trên mạng xã hội nhằm vào nhà báo Jeremy Vine và cựu tuyển thủ Eni Aluko. Riêng vụ việc với Aluko, anh buộc phải trả 339.000 bảng sau khi có phát ngôn gây sốc so sánh cô với tội phạm khét tiếng.

Không dừng lại ở đó, công ty khai thác hình ảnh Joey Barton Promotions Limited của cựu cầu thủ này cũng đang gánh khoản nợ hơn 76.000 bảng. Barton còn gặp rắc rối với cơ quan thuế HM Revenue and Customs do đầu tư vào các dự án phim bị xác định là nhằm né thuế.

Một nguồn tin cho biết, việc liên tục vướng vào các vụ kiện khiến tình hình tài chính của Barton xấu đi nhanh chóng. "Mỗi vụ kiện đều tiêu tốn hàng chục nghìn bảng, và nếu thua kiện, hậu quả còn nặng nề hơn", nguồn tin tiết lộ.

Ngoài ra, Barton cùng một đối tác còn sở hữu công ty tư vấn năng lượng Resolve Energy. Công ty này ghi nhận khoản vay chưa thanh toán lên tới 1,8 triệu bảng.

Barton gặp khó khăn vì những rắc rối của bản thân.

Từng nhận mức lương 45.000 bảng/tuần trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Barton giờ đối diện nguy cơ sụp đổ tài chính. Hiện anh vẫn kháng cáo các bản án liên quan đến Vine và Aluko, cũng như án treo vì hành hung vợ.

Chuỗi bê bối dày đặc ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, đồng thời đẩy Barton vào tình thế khó khăn nhất kể từ khi giải nghệ.

Barton không còn là cái tên xa lạ với những người hâm mộ bóng đá. Anh có sự nghiệp thi đấu đáng chú ý khi khoác áo các CLB Man City, Newcastle United, QPR hay Marseille. Tuy nhiên, Barton cũng nổi tiếng bởi thói côn đồ và vô kỷ luật cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Barton còn là một con nghiện cờ bạc nặng. Anh từng thừa nhận cá độ lên tới 15.000 lần ở rất nhiều môn thể thao khi còn là cầu thủ. Trong đó, Barton cá độ bóng đá 1.260 lần với số tiền trung bình là 150 bảng/lần. Thậm chí ở một số trận đấu, Barton còn cược cho đội nhà thua trận.

