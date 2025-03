Isak đắt hàng

Alexander Isak duy trì phong độ ấn tượng, tiếp tục khẳng định là một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất châu Âu. Chân sút người Thụy Điển ghi 23 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo sau 33 trận mùa này. Anh thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng và Barcelona đã nhập cuộc.

Theo Mundo Deportivo, từ đầu năm nay, đội chủ sân Camp Nou xác định việc chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu là ưu tiên hàng đầu. Trong số những cái tên tiềm năng, Isak được đánh giá cao nhất, đặc biệt sau màn trình diễn chói sáng giúp Newcastle giành chức vô địch League Cup.

Daily Mai tiết lộ Yasir Al-Rumayyan, chủ sở hữu của Newcastle, yêu cầu ban lãnh đạo từ chối mọi lời đề nghị dành cho Isak, sau khi biết các tuyển trạch viên của Barcelona theo dõi tiền đạo này trong trận thắng West Ham hôm 11/3.

Al-Rumayyan được cho là có tình cảm đặc biệt với Isak. Ông trực tiếp chứng kiến trận đấu lịch sử giúp Newcastle chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 70 năm, thậm chí còn tham gia lễ ăn mừng của đội bóng.

Vì vậy, việc chiêu mộ Isak chắc chắn không phải dễ với Barcelona. Ngoài ra, cả Arsenal, Chelsea hay MU cũng đang theo dõi tình hình của Isak.

Theo Transfermarkt, tiền đạo người Thụy Điển hiện được định giá khoảng 75 triệu euro và còn hợp đồng với Newcastle đến tháng 6/2028. Đội bóng Anh không có ý định để anh ra đi, trừ khi nhận được lời đề nghị không thể từ chối. Họ muốn ít nhất 150 triệu euro.

