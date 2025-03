Ozil bị cấm trở lại CLB cũ

Ozil bị Werder Bremen loại khỏi danh sách khách mời trong sự kiện tri ân tiền vệ người Brazil Diego. Đại diện CLB xác nhận: "Chúng tôi thống nhất với Diego không mời Ozil vì những hành động gần đây của anh ấy không phản ánh giá trị CLB".

Sau khi giải nghệ năm 2023, Ozil liên tục gây chú ý với những video tập luyện khoe thể hình vạm vỡ. Cựu sao Arsenal khiến người hâm mộ bất ngờ với ngoại hình biến đổi ngoạn mục.

Đầu năm nay, Ozil được bổ nhiệm vào hội đồng trung ương của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ozil khoác áo tuyển Đức, song luôn duy trì mối quan hệ thân thiết với quê hương Thổ Nhĩ Kỳ.

Ozil từng gây tranh cãi khi cùng Ilkay Gundogan chụp ảnh với Tổng thống Erdogan tại Euro 2018. Sự kiện khiến Ozil bị công kích dữ dội, dẫn đến quyết định giã từ tuyển Đức.

Ozil sinh ra tại Đức, thuộc thế hệ thứ 3 của một gia đình gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Anh từng là nhân tố quan trọng giúp Đức vô địch World Cup 2014, với 92 lần khoác áo ĐTQG và 5 lần được bình chọn Cầu thủ hay nhất năm.

Ở cấp CLB, Ozil có một sự nghiệp lẫy lừng khi giành danh hiệu cùng Werder Bremen, Real Madrid và Arsenal. Anh giải nghệ vào năm 2023 sau thời gian ngắn khoác áo Istanbul Basaksehir.

Werder Bremen là CLB giúp tên tuổi Ozil được chú ý nhiều hơn. Anh ghi 16 bàn và có 54 kiến tạo trong 108 trận khoác áo CLB Đức.

