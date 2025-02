Ozil sau khi giải nghệ

Nhà cựu vô địch World Cup vừa được bổ nhiệm vào hội đồng trung ương của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) tại Thổ Nhĩ Kỳ do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan lãnh đạo. Ozil là một trong 39 thành viên mới gia nhập Ủy ban Trung ương về Quyết định và Điều hành (MKYK) - cơ quan quan trọng trong việc hoạch định chính sách.

Thời gian gần đây, Ozil khiến người hâm mộ bất ngờ với ngoại hình biến đổi ngoạn mục. Tháng 9 năm ngoái, anh đăng ảnh khoe cơ bụng 6 múi săn chắc, kèm chú thích: "Một năm làm việc cực kỳ chăm chỉ".

Bên dưới bài đăng, nhiều CĐV tỏ ra ngạc nhiên. "Anh ấy sắp gia nhập làng đấu vật WWE rồi", "Nhìn như một con quái vật vậy", "Chàng thơ trên sân cỏ đâu rồi", "Trả lại Ozil ngày xưa đây", "Anh ấy không còn mảnh khảnh nữa"... là những phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Ozil cũng thường xuyên khoe video quay cảnh miệt mài tập luyện trong phòng gym cùng huấn luyện viên cá nhân. Anh nhận được phản ứng từ Cristiano Ronaldo. CR7 để lại lời khen ngợi cho người đồng đội cũ: "Không tệ, người anh em".

Ozil sinh ra tại Gelsenkirchen, Đức, thuộc thế hệ thứ 3 của một gia đình gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Anh từng là nhân tố quan trọng giúp Đức vô địch World Cup 2014, với 92 lần khoác áo ĐTQG và 5 lần được bình chọn Cầu thủ hay nhất năm.

Ở cấp CLB, Ozil có một sự nghiệp lẫy lừng khi giành danh hiệu cùng Werder Bremen, Real Madrid và Arsenal. Anh giải nghệ vào năm 2023 sau thời gian ngắn khoác áo Istanbul Basaksehir.

Ngày còn là cầu thủ, tiền vệ hào hoa một thời sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, nhưng thường kém trong tranh chấp tay đôi. Nhược điểm về thể hình và thể lực từng được cho là lý do khiến Ozil không thể vươn lên đỉnh cao.

