Messi lên tiếng sau khi bị loại khỏi tuyển Argentina

Trên mạng xã hội, Messi viết: “Tôi rất buồn khi phải bỏ lỡ những trận đấu quan trọng này với Uruguay và Brazil. Tôi thực sự muốn thi đấu, nhưng một chấn thương nhỏ buộc tôi phải nghỉ ngơi một thời gian. Tôi sẽ cổ vũ và hỗ trợ từ xa như một cổ động viên bình thường. Hãy cố lên, Argentina!”.

Hôm 17/3, Liên đoàn Bóng đá Argentina xác nhận Messi sẽ không góp mặt trong loạt trận tháng 3 do "bị đau ở vùng cơ khép". Việc thiếu vắng M10 là tổn thất lớn cho đội bóng của HLV Lionel Scaloni. Tại vòng loại World Cup 2026, Messi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn, hơn người xếp sau là Darwin Nunez 1 bàn.

Trước khi gặp chấn thương, Messi được đội ngũ y tế của Inter Miami chăm sóc chu đáo nhằm đảm bảo anh không bị quá tải trong giai đoạn đầu mùa giải 2025. Goal tiết lộ đội ngũ y tế của Argentina và Inter Miami thường xuyên trao đổi về tình trạng của M10, tránh để chân sút này bị quá tải.

Dù được nghỉ ngơi hợp lý, Messi lại dính chấn thương trong cuộc đối đầu với Atlanta United. Ở trận này, M10 có một pha lập công với pha solo đẳng cấp.

Mặc dù vắng Messi, tuyển Argentina vẫn được đánh giá rất cao khi gặp Uruguay và Brazil. Thầy trò HLV Scaloni đang có phong độ rất tốt và đứng đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với khoảng cách 5 điểm so với vị trí thứ hai.

Argentina sẽ làm khách trên sân của Uruguay vào ngày 22/3, trước khi đón tiếp Brazil trên sân nhà vào ngày 26/3.

