Manchester City chuẩn bị chi 200 triệu euro để làm mới đội hình

Đang trải qua một mùa giải khó khăn, đội bóng thành Manchester chính thức bị loại khỏi Champions League và không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League. Mặc dù vậy, với việc các đội bóng Anh thi đấu thành công ở các giải châu Âu, Manchester City vẫn có thể giành suất dự Champions League mùa tới nhờ vào vị trí thứ năm tại Premier League.

Tuy nhiên, nhìn chung, mùa giải này có thể xem là một thất bại đối với đội bóng của Pep Guardiola, khi họ chỉ còn cơ hội tranh tài ở FA Cup. Để xoay chuyển tình thế, ban lãnh đạo City đầu tư mạnh tay vào kỳ chuyển nhượng mùa đông với khoản chi gần 220 triệu euro, nhưng kết quả thu về vẫn không như mong đợi.

Không chịu dừng lại, Manchester City đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng trong mùa hè tới. Theo thông tin từ Anh, đội bóng này sẽ chiêu mộ hai ngôi sao lớn, bao gồm Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen và Andrea Cambiaso, với tổng chi phí lên đến 200 triệu euro.

Florian Wirtz, tài năng trẻ người Đức, được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc hiện nay. Với khả năng đọc trận đấu sắc bén và sự linh hoạt trong lối chơi, anh là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng lớn. Bayer Leverkusen, với tư cách là câu lạc bộ chủ quản, không có ý định để Wirtz ra đi với mức giá thấp hơn 120-140 triệu euro.

Trong khi đó, Andrea Cambiaso được cho là có giá hơn 65 triệu euro. Truyền thông Italy loan tin cầu thủ của Juventus đã đạt những thoả thuận với Manchester City. Hồi tháng 1, người đại diện của Andrea Cambiaso cho biết đã nhận được sự quan tâm từ “The Cityzens”, thế nhưng mức phí CLB nước Anh đưa ra không làm hài lòng “Bà đầm già” thành Turin.

Andrea Cambiaso, 25 tuổi, có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh. Transfermarkt định giá cầu thủ này ở mức 40 triệu euro.

