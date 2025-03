Thủ lĩnh Ronaldo

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2003, Ronaldo trở thành một biểu tượng của "Brazil châu Âu". Sau 22 năm thi đấu, CR7 tiếp tục được tin tưởng và giao trọng trách dẫn dắt hàng công tuyển Bồ Đào Nha trong hai trận đấu với Đan Mạch tại Nations League.

Ronaldo không phải cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân cho tuyển Bồ Đào Nha. Thành tích này thuộc về Pepe (41 tuổi 4 tháng). Dù vậy, với sự bền bỉ và nền tảng thể lực ấn tượng, cựu sao Real Madrid và MU có thể vượt mặt người bạn thân trong tương lai.

Lý giải về quyết định gọi Ronaldo, HLV Roberto Martinez cho biết: "Khi gọi một cầu thủ như Ronaldo, tôi xem xét ba tiêu chí. Tài năng của cậu ấy là điều không thể bàn cãi, một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử. Kinh nghiệm của Ronaldo cũng rất quý giá. Nhưng điều nổi bật nhất chính là sự cống hiến của cậu ấy. Khao khát của Ronaldo mỗi khi thi đấu cho tuyển Bồ Đào Nha là điều tạo động lực cho toàn đội".

Tại Nations League, Ronaldo vẫn góp mặt trong cuộc đua vua phá lưới với 5 bàn, kém người dẫn đầu Viktor Gyokeres 4 bàn. Không cầu thủ Bồ Đào Nha nào có phong độ tốt hơn CR7 hiện tại.

Trong đợt tập trung hiện tại, Ronaldo sẽ sát cánh cùng những đồng đội quen thuộc như Bruno Fernandes, Rafael Leao, Diogo Dalot hay Bernardo Silva. Đáng chú ý, bộ đôi tiền vệ Joao Neves và Vitinha, vốn đang có phong độ rất cao tại PSG, sẽ là những nhân tố hứa hẹn sẽ giúp sức cho CR7 ở các trận đấu tới.

Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha lẫn cá nhân Ronaldo là giành được chức vô địch World Cup. HLV Martinez nói thêm: “Đó không phải là vấn đề về áp lực, mà là phải dũng cảm vượt qua thử thách để thực hiện tham vọng của mình. Chúng tôi muốn tìm được sự cân bằng giữa thành công ngay lập tức và xây dựng một dự án hướng tới tương lai".

Đội tuyển của HLV Martinez cũng sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 vào tháng 9. Ronaldo được đánh giá là sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đội hình.

