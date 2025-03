HLV Tottenham nguy cơ bị sa thải

Trong trường hợp quyết định sa thải Postecoglou, ban lãnh đạo "Gà trống" chuẩn bị sẵn hai phương án thay thế. Theo The Telegraph, Andoni Iraola (Bournemouth) và Marco Silva (Fulham) đang được Tottenham quan tâm.

Silva vừa giúp Fulham đánh bại Spurs 2-0. Ông đưa đội bóng thành London leo lên vị trí thứ 8. Andoni Iraola cũng làm rất tốt tại Bournemouth, giúp đội bóng đứng thứ 10 và lọt vào tứ kết FA Cup. Hợp đồng của cả 2 kéo dài đến 2026.

Dù trụ vững sau chuỗi phong độ tệ hại hồi tháng 12 và 1, Postecoglou tiếp tục đối mặt với khó khăn khi Spurs bị loại khỏi Carabao Cup và FA Cup chỉ trong 3 ngày đầu tháng 2. Gần đây, họ không thắng trong 3 trận liên tiếp tại Premier League, trước Man City, Bournemouth và Fulham.

Tottenham vượt qua AZ Alkmaar ở vòng 1/8 Europa League, nhưng trận thua tại Craven Cottage khi gặp Fulham khiến tình hình của Postecoglou thêm bấp bênh. Hiện tại, Spurs rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn Everton và West Ham nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Nếu Spurs không thể giành vé dự cúp châu Âu, đặc biệt khi phải vô địch Europa League mới có suất dự Champions League mùa sau, tương lai của Postecoglou chắc chắn sẽ càng thêm bấp bênh.

HLV Postecoglou còn vướng vào cuộc tranh cãi với một cổ động viên Tottenham sau trận thua trước Fulham. Căng thẳng leo thang khiến cầu thủ trẻ Mathys Tel phải can thiệp để xoa dịu tình hình. Vị HLV người Australia thường xuyên bị CĐV Tottenham phản ứng dữ dội trong mùa giải đầy biến động.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.