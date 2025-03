Tình cảnh trái ngược của Felix và Walker

Walker, trong một động thái bất ngờ, chia tay Manchester City để gia nhập Milan, sau khi thông báo với Pep Guardiola rằng anh không còn cảm thấy mình đủ khả năng để tiếp tục thi đấu ở đội bóng cũ. Tuy nhiên, quyết định này mở ra một chương mới trong sự nghiệp của hậu vệ người Anh, người sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 5.

Chỉ sau thời gian ngắn, Walker nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình Milan, trở thành trụ cột không thể thiếu. Tính đến nay, Milan đồng ý chi 5 triệu euro (4,2 triệu bảng) để mua đứt Walker, và anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Italy.

Ngược lại, Felix, dù có màn ra mắt ấn tượng với pha ghi bàn đẹp mắt trong trận gặp Roma, lại không thể duy trì phong độ ổn định. Sau sáu tuần thi đấu mà không ghi được bàn thắng nào, Milan quyết định không tiếp tục mượn tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Hơn nữa, yêu cầu của Chelsea lên tới hơn 40 triệu euro (33,7 triệu bảng) để mua đứt Felix cũng là một yếu tố khiến Milan không mặn mà với thương vụ này.

Với tình hình hiện tại, Walker sẽ tiếp tục ở lại Milan, trong khi tương lai của Felix tại San Siro giờ đã khép lại. AC Milan đang tập trung vào việc củng cố đội hình, và quyết định này là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của đội bóng.

