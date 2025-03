Nhà của Isak bị trộm đột nhập

Theo cáo trạng từ tòa án, nhóm tội phạm lái xe từ Italy sang Anh bằng ô tô để thực hiện các vụ trộm tại những biệt thự cao cấp. Alexander Isak, tiền đạo của Newcastle và tuyển Thụy Điển, được xác định là nạn nhân thứ 3 của băng nhóm này vào tháng 4 năm ngoái.

Ngoài tiền mặt và trang sức, bọn trộm còn lấy đi một két sắt và chiếc Audi của Isak. Tuy nhiên, sau đó chiếc xe bị bỏ lại và được tìm thấy, theo thông tin từ tòa án Newcastle Crown Court. Thời điểm vụ trộm xảy ra, Isak không có mặt tại nhà riêng ở Northumberland.

Ba thành viên trong cùng một gia đình thừa nhận tội danh âm mưu trộm cắp, tuy nhiên, đối tượng có tên Valentino Nikolov (32 tuổi) phủ nhận cáo buộc và hiện bị đưa ra xét xử cùng với Safet Ramic (58 tuổi), người cũng bác bỏ cáo buộc liên quan đến việc tiêu thụ chiếc két sắt bị đánh cắp.

Công tố viên Daniel Cordey tuyên bố trước tòa: "Bên công tố khẳng định rằng tất cả bị cáo đã cùng nhau di chuyển đến vùng Đông Bắc nước Anh như một phần của kế hoạch thực hiện các vụ trộm có giá trị lớn tại các khu dân cư cao cấp. Khi đến khu vực này, chúng sử dụng một chiếc Citroen C3 màu đen để đi lại trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội".

Hiện tại, phiên tòa vẫn tiếp tục và chưa có kết luận cuối cùng về cáo buộc đối với các bị cáo.

Cá nhân Isak là ngôi sao đang lên ở Premier League. Mùa này, tiền đạo người Thụy Điển ghi 19 bàn, có thêm 5 kiến tạo sau 24 trận, giúp Newcastle United có cơ hội lớn giành một vị trí trong top 4 Premier League.

