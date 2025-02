Barca theo sát Isak suốt 4 năm

Tiền đạo Alexander Isak từ lâu nằm trong tầm ngắm của Barcelona, đặc biệt từ thời Eric Abidal và Ramon Planes còn phụ trách công tác tuyển trạch năm 2020. Khi đó, ngôi sao người Thụy Điển bắt đầu gây ấn tượng tại Real Sociedad, nhưng tình hình tài chính bấp bênh khiến Barcelona không thể xúc tiến thương vụ.

Gần đây, cái tên Isak lại một lần nữa xuất hiện trong kế hoạch chuyển nhượng của Giám đốc Thể thao Deco khi Barcelona đang tìm kiếm một "số 9" chất lượng để bổ sung cho hàng công trong tương lai gần. Theo chuyên trang Transfermarkt, giá trị hiện tại của Isak khoảng 75 triệu euro. Việc chiêu mộ anh là thách thức không nhỏ, song Barcelona luôn theo dõi sát sao tiền đạo này.

Khi còn khoác áo Real Sociedad, Isak thể hiện những phẩm chất nổi bật như thể hình lý tưởng, tốc độ bứt phá, khả năng giữ bóng và phối hợp. Đây là những yếu tố quan trọng với một đội bóng có lối chơi kiểm soát như Barcelona, nơi tiền đạo không chỉ đơn thuần chạy chỗ mà còn phải tham gia vào khâu xây dựng lối chơi.

Dù thời điểm đó Isak chưa phải là một sát thủ vùng cấm thực thụ, anh vẫn có những màn trình diễn ấn tượng. Đáng nhớ nhất là trận đấu gặp Real Madrid tại Bernabeu vào tháng 2/2020. Isak tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Real Sociedad giành chiến thắng 4-3 đầy kịch tính tại Cúp Nhà Vua.

Sau đó, Isak tiếp tục phát triển và năm 2022, Newcastle chi 70 triệu euro để đưa anh về Ngoại hạng Anh. Tại đây, tiền đạo người Thụy Điển duy trì phong độ ấn tượng với 54 bàn thắng và 9 kiến tạo, biến anh trở thành một trong những chân sút được săn đón nhất châu Âu.

Tài năng của Isak là không phải bàn cãi, nhưng theo AS, Barcelona hiện không có kế hoạch chiêu mộ một tiền đạo cắm mới, ít nhất là trong thời điểm này. CLB vẫn đặt niềm tin vào Robert Lewandowski, còn Ferran Torres đóng vai trò phương án dự phòng.

Dù từng chơi dạt trái ở Real Sociedad, Isak giờ đây là một trung phong đích thực, nên khả năng anh gia nhập Camp Nou chỉ thực sự mở ra nếu Lewandowski ra đi. Thế nhưng, Barcelona chưa có ý định chia tay Lewandowski, trừ khi mùa giải kết thúc theo một kịch bản không mong muốn.

Tuy nhiên, cái tên Isak vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận chuyển nhượng tại Barcelona, bởi tiềm năng của tiền đạo này hoàn toàn phù hợp với phong cách của đội bóng xứ Catalonia.

