Dấu chấm hết cho thủ môn đắt giá nhất thế giới ở Chelsea

Theo truyền thông Anh, "The Blues" có thể bán tới 8 cầu thủ nhằm tạo ngân sách chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp. Đây vốn là mục tiêu mà đội chủ sân Stamford Bridge khao khát trong nhiều kỳ chuyển nhượng gần đây.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Kepa Arrizabalaga (được cho mượn tại Bournemouth) và Axel Disasi (khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn) sớm bị đưa vào danh sách đen. Chelsea muốn bán đứt cả 2 để thu về một khoản tiền đáng kể.

Bên cạnh đó, những cái tên khác có thể cũng nằm trong diện bị thanh lý, nhằm giúp Chelsea tập trung vào việc tìm kiếm một trung phong thực thụ.

Chelsea từ lâu muốn bổ sung một tiền đạo chất lượng. Hai kỳ chuyển nhượng trước, họ công khai theo đuổi Victor Osimhen nhưng không thành. Giờ đây, đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục nhắm đến Alexander Isak, Benjamin Sesko và Viktor Gyokeres.

Maresca từng tuyên bố không hối tiếc khi không bổ sung tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, nhưng thực tế Chelsea gặp khó khi Nicolas Jackson dính chấn thương. Khi đó, Christopher Nkunku và tài năng trẻ Marc Guiu là những lựa chọn trên hàng công, buộc Chelsea phải sử dụng Pedro Neto như phương án tạm thời.

Tối 16/3, Chelsea nhận thất bại 0-1 trước Arsenal ở vòng 29 Premier League, song còn nguyên cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới. Việc trở lại đấu trường danh giá nhất châu lục giúp đội bóng thành London tăng nguồn thu, và cơ hội thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Dưới thời Enzo Maresca, Chelsea không vội vàng chạy đua với các thương vụ bom tấn mà tập trung vào đầu tư cho tương lai. Gần đây, họ chi 58,5 triệu bảng để chiêu mộ Geovany Quenda và Dario Essugo từ Sporting Lisbon, cho thấy chiến lược xây dựng lực lượng lâu dài.

Tuy nhiên, để có thể bùng nổ trên thị trường chuyển nhượng hè này, Chelsea cần giải phóng quỹ lương và tạo nguồn tài chính. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng loạt cái tên phải ra đi. Rõ ràng, Chelsea từng bước củng cố lực lượng theo cách có tính toán.

Họ sẵn sàng thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch để tạo điều kiện cho các tân binh phù hợp với triết lý của Maresca. Nếu chiêu mộ được một trung phong đẳng cấp, "The Blues" có thể trở thành một thế lực đáng gờm tại Premier League mùa tới.

