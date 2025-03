Chelsea ngốn 70 triệu euro mua 2 tân binh cùng lúc

The Athletic xác nhận sau khi bí mật hoàn tất thương vụ Geovany Quenda, Chelsea đạt thỏa thuận với Sporting Lisbon để đưa Dario Essugo về Stamford Bridge với giá 22 triệu euro.

Đáng chú ý, thỏa thuận không bao gồm bất kỳ khoản thưởng hay chia phần trăm bán Essugo trong tương lai.

Tiền vệ phòng ngự 20 tuổi dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn 7 năm với đội bóng thành London và chính thức gia nhập đội một Chelsea vào mùa hè này. Trước đó, "The Blues" cũng bỏ ra 48 triệu euro để chiêu mộ Quenda từ Sporting.

Essugo là sản phẩm của lò đào tạo Sporting và có 23 lần ra sân cho đội một của CLB Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng nhất của anh diễn ra trong thời gian cho mượn tại Las Palmas ở La Liga mùa giải này.

Là một tiền vệ trụ giàu tiềm năng, Essugo dự kiến sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho Moises Caicedo ở tuyến giữa Chelsea mùa tới.

Trong khi chờ Essugo đến Stamford Bridge ngay mùa hè này, Chelsea phải đợi một năm để chứng kiến sự xuất hiện của tài năng trẻ Quenda. Cầu thủ chạy cánh 17 tuổi từng là mục tiêu hàng đầu của MU. Tuy nhiên, Chelsea ra tay chớp nhoáng để hoàn tất thương vụ, thậm chí còn tiến hành kiểm tra y tế bí mật.

Quenda sẽ tròn 18 tuổi vào tháng tới và theo kế hoạch, anh sẽ tiếp tục ở lại Sporting thi đấu trong mùa giải 2025/26 trước khi chính thức gia nhập Chelsea.

Với những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea thể hiện tham vọng rõ ràng trong việc xây dựng đội hình trẻ trung, giàu tiềm năng cho tương lai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.